Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 3 al 9 luglio 2021: un nuovo inizio

Oroscopo Umore Cancro

Potrebbe emergere una questione finanziaria e chiedervi come muovervi. Vorrete risolvere velocemente e vi metterete sotto pressione. Il 6, pensare fuori dagli schemi potrà essere d’aiuto – un’idea potrebbe spuntare dal nulla – ma al contempo sarà utile chiedere l’opinione di persone di cui vi fidate: potrebbero indicarvi una strada da seguire e che funzionerà alla grande. Il 7, nel lavoro sarete in grado di superare qualsiasi battuta d’arresto. E nel fine settimana, in vista della Luna Nuova nel vostro segno, capirete che state voltando pagina ed è in arrivo un nuovo inizio.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il partner dimostrerà quanto vi ama e quanto vi desidera! Gustate queste giornate, in particolare il 4 e 5, attimo dopo attimo.

Soli: forse non incontrerete il grande amore ma non mancheranno flirt e avventure, belle sorprese!

Oroscopo della settimana Scorpione: dare prova di gentilezza

Oroscopo Umore Scorpione

All’inizio della settimana, potreste vivere momenti di insicurezza, non avrete fiducia nella vostra capacità di tenere il passo con incarichi, doveri e impegni. In questo caso chiedete una mano senza timore. Il 7, nel lavoro vi sentirete messi sotto pressione, penserete di non fare abbastanza: ricordate che state facendo del vostro meglio e infischiatevene delle aspettative che gli altri hanno nei vostri confronti. Venerdì 9 sarà un’ottima giornata: Sole e Luna in Cancro vi spingeranno a dar prova di gentilezza e ovunque, lavoro o vita personale, sarete ripagati con gli interessi!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: mettete in conto qualche piccola discussione, il 4 e 5, ma provocata dalla gelosia vostra o del partner.

Soli: circola grande sensualità, potete conquistare a patto evitare reazioni impulsive (il 7 e 8).

Oroscopo della settimana Pesci: evitate di stressarvi inutilmente

Oroscopo Umore Pesci

Il 6, potreste avvertire il peso del lavoro, delle responsabilità per cui ritagliate del tempo per voi stessi e riflettere su come poter equilibrare i doveri e le vostre esigenze personali. Il 7 e 8 il cielo astrale sarà imprevedibile: con una persona potreste avere obbiettivi contrastanti o vi sarà difficile concordare una strategia comune da seguire. Ai vostri occhi potrebbe sembrare una questione urgente ma il 9 con vostra grande sorpresa potreste averla dimenticata completamente per cui, non vi stressate inutilmente.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: tanti bei discorsi, tenere promesse ma – voi o il partner – riuscirete a mantenerle?

Soli: i flirt sono decisamente irresistibili! In particolare il 7 e 8 potrete fare breccia nel cuore di chi vi attrae.