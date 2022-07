Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 30 luglio al 5 agosto 2022

Oroscopo della settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 30 luglio al 5 agosto 2022: c’è chi è pronto a sostenervi

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 31 luglio, il sole in Leone forma un ottimo aspetto con Giove: il transito potrebbe accendere un improvviso desiderio di andare a lavorare in un posto diverso. Vi sentirete pronti a inviare il curriculum a potenziali datori di lavoro: avrete la possibilità di un colloquio e di realizzare il vostro sogno nonché guadagnare anche di più. Lunedì 1 agosto, con la congiunzione Marte-Urano in Toro tutto ciò che rappresenta la routine vi irriterà. Avete bisogno di fare qualcosa di inedito e ci riuscirete! Martedì 2 agosto, Venere nel vostro segno sarà in buon aspetto con Marte-Urano in Toro: sarete circondati da persone pronte a sostenervi e ciò vi darà la tenacia di cui avete bisogno per concretizzare le vostre aspirazioni professionali. Potreste anche apprezzare di lavorare con persone originali! Giovedì 4 agosto, Mercurio entra in Vergine e sarete molto concentrati sui dettagli. In ogni caso, fate attenzione al tono della voce, al tempismo, al posto, quando parlate con il boss e i colleghi così da non sembrare, seppure involontariamente, critici.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: torna la calma, ciao ciao allo stato d’animo permaloso e battagliero che avete mostrato ultimamente. Avrete un atteggiamento molto più conciliante. La relazione migliorerà in modo significativo. Soli: se volete conoscere meglio una persona, organizzate un’uscita di gruppo con gli amici durante il fine settimana. Sarà d’aiuto a fare passi avanti per dare il via a una storia. Evitate in ogni caso di esercitare pressione.

Oroscopo della settimana Scorpione: la firma di accordi importanti

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 31 luglio, il Sole in Leone è in eccellente aspetto con Giove in Ariete: potreste essere totalmente annoiati dal lavoro. Anche se guadagnate bene avete voglia di cercare qualcosa di diverso. Potrebbe semplicemente trattarsi di dare il via a un’attività secondaria o a un hobby che vi appassiona ma in ogni caso è necessario un cambiamento. Il 1 agosto, con la congiunzione Marte-Urano in Toro, potreste entrare in contatto con una persona originale, che sfida le regole. Potreste conoscerla sui social media o nella realtà ma il suo modo di pensare e di vivere è ciò di cui avete bisogno in questo momento. Sul fronte lavoro, potreste stringere relazioni stimolanti e firmare accordi importanti. Potreste anche conoscere in modo inaspettato qualcuno che vi aiuterà a realizzare le vostre ambizioni. Qualunque cosa accada, tenete presente che fa parte del vostro destino professionale. Giovedì 4 agosto, Mercurio entrerà in Vergine: è il momento ideale per pianificare le prossime mosse di lavoro, organizzarvi e studiare una nuova strategia. Sfruttate il transito per promuovere, le vostre idee.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: fare di tanto in tanto il punto della relazione è un bene ma è molto meno positivo criticare sistematicamente uno o l’altro aspetto della vostra relazione. Rilassatevi e assaporate i piaceri che vi offre la vita amorosa! Soli: gli affari di cuore saranno un po’ complicati. Avrete parecchi incontri ma alla fine non saprete bene cosa volete veramente…

Oroscopo della settimana Pesci: forte desiderio di libertà

Oroscopo Umore Pesci

Domenica 31 luglio, Il Sole in Leone è in buon aspetto con Giove in Ariete: potreste avere un’ispirazione improvvisa per un nuovo modo di fare soldi. Potreste trovare qualcosa che vi piace davvero fare e al contempo vi permette di guadagnare. Lunedì 1 agosto, con la congiunzione Marte-Urano in Toro tutto si muove velocemente, avete così tante idee che non sapete da dove cominciare. Provate un forte desiderio di libertà e volete fare qualcosa di diverso. State abbattendo i vostri limiti ed è fantastico ma dovrete fermarvi per organizzare i pensieri. Provate a fare un elenco di ciò che avete intenzione di fare. Al contempo se il transito sul posto di lavoro è ottimo per affermare le vostre idee evitate conflitti inutili che potrebbero scatenarsi in modo inaspettato. Giovedì 4 agosto, Mercurio entrerà in Vergine: avrete grande chiarezza mentale e grande concentrazione in qualsiasi impegno professionale. Se state negoziando, sfruttate l’arguzia di cui vi dota il pianeta!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: fascino irresistibile e siete molto romantici. Con il partner navigherete in un oceano di felicità e complicità.

Single: desiderate stabilità e impegno. Se, come è molto probabile, questa settimana vi innamorerete, darete il via a una storia solo se riuscirete a immaginare una vita insieme all’altro/a.