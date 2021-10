Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 30 ottobre 2021 al 5 novembre: mettere in moto nuovi progetti

Oroscopo Umore Cancro

La prima settimana di novembre, nel lavoro è un toccasana, vi permetterà di mettere in moto nuovi progetti. Dal 30 ottobre, Marte entra in Scorpione e vi spinge a distruggere e poi creare qualcosa di migliore. È il transito perfetto per abbattere vecchi progetti professionali e svilupparne di nuovi. E’ il momento di raggiungere con determinazione i vostri obbiettivi! Il 1 novembre in famiglia ci sarà una riunione all’insegna dell’amore e del sostegno, e vi regalerà un sorriso. Sarà una giornata fantastica. Il 4, con la Luna in Scorpione potreste guardare il vostro lavoro da una prospettiva diversa. Il 5, quando Venere passerà in Capricorno contatterete persone influenti, potreste ottenere dei contratti di lavoro vantaggiosi.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 2 novembre, serata speciale: una cenetta in un ristorante dove non siete mai stati e in seguito la passione vi travolgerà! Soli: un flirt potrebbe prendere una piega importante, più di quanto avevate pensato inizialmente. E andrà avanti nel tempo!

Oroscopo della settimana Scorpione: attirate persone e situazioni interessanti

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui siete magnetici, attirate persone e situazioni interessanti! Il 30 ottobre Marte entra nel vostro segno: sarete scattanti, entrerete in azione, avrete tonnellate di coraggio per affrontare qualsiasi situazione. In ogni caso, evitate di lanciarvi in cose rischiose. Il 1 novembre, in famiglia ci sarà grande sintonia, sarà più facile andare d’accordo, appianare eventuali discussioni. Il 2, una persona potrebbe deludervi, non manterrà una promessa. Sia chiaro, nulla di grave dunque non ne fate una tragedia. Il 4 novembre, la Luna nuova nel vostro segno vi permetterà di cambiare atteggiamento con il boss e i colleghi in modo positivo. Il 5, Mercurio entra in Scorpione: elaborerete nuove strategie per ottenere successo nel lavoro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: dipendenti dalla persona amata e al contempo gelosi della vostra libertà. Un bel dilemma… Soli: la Luna Nuova del 4, vi rende più che mai magnetici! Se una persona incontrata di recente vi deluderà, mollarla sarà più facile e farete posto a nuove conoscenze.

Oroscopo della settimana Pesci: determinati e ambiziosi

Oroscopo Umore Pesci

Nella prima settimana di novembre, sarete spinti a vivere nuove esperienze o opportunità di apprendimento così da progredire nella professione. Preparatevi a studiare! Dal 30 ottobre, Marte entra in Scorpione e attiva il desiderio d’agire. E’ il transito perfetto per affinare un’abilità o imparare qualcosa di nuovo che vi permetterà di migliorare nel lavoro. Sarete in generale determinati e ambiziosi! Il 1 novembre, è un ottimo momento per chiedere un aumento, un prestito, un favore a un amico: è probabile che otterrete un “sì”. Il 4, la Luna Nuova in Scorpione indica che per avere successo dovreste cercare nuove opportunità di lavoro: rimboccando le maniche le troverete.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: cercate di essere leali, sinceri e la relazione sarà sicuramente meno complicata.

Soli: potreste decidere di vivere una grande passione, vivere momenti sublimi ma il fuoco spegnersi velocemente.