Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 31 luglio al 6 agosto 2021: fiducia nella strada che state percorrendo

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui mettere ordine nelle priorità finanziarie. Vi permetterà di riprendere il controllo e sapere quando spendere e quando risparmiare. La presenza di Marte in Vergine, che siate o meno in vacanza, vi spingerà a prendervi cura maggiormente della salute, della forma fisica. Il 2 agosto, potrebbero emergere alcune paure riguardanti il lavoro: tenete presente che riguardano il passato e non il futuro. Dovete avere fiducia nella strada che state percorrendo. Il 5 e 6, avrete delle opzioni per cambiare posto di lavoro o metodo di lavoro: tutto sembra indicare che saprete mettere in luce il talento e il potenziale.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il partner potrebbe mostrare un lato inedito della personalità, che vi piacerà, vi affascinerà!

Soli: l’armonia tra Venere-Urano vi farà stringere nuove e stimolanti amicizie, potreste incontrare persone che apriranno la porta a conquiste d’amore!

Oroscopo della settimana Scorpione: passi avanti nella carriera

Oroscopo Umore Scorpione

I pianeti vi invitano a brillare ed entrerete in contatto con le persone giuste, sarete pronti a fare passi avanti nella carriera, avrete chiara la strada da imboccare. La presenza di Marte in Vergine vi rende ultradinamici, vi impegnerete in mille attività anche personali. Il 1, avrete la sensazione che i familiari proprio non vi capiscano forse riguardo a un obbiettivo che volete raggiungere. Evitate di innervosirvi, non reagite a caldo! Il 2, non la giornata ideale per prendere decisioni nelle finanze. Potreste valutare erroneamente una questione e subire una perdita di denaro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: con Venere in Vergine, la settimana è all’insegna della dolcezza, della tenerezza, in particolare il 5, 6 e 7.

Soli: il 3 agosto, un incontro potrebbe cogliervi di sorpresa, sarete attratti da una persona che non è il vostro solito “tipo”.

Oroscopo della settimana Pesci: Marte vi rende dispersivi

Oroscopo Umore Pesci

Marte in Vergine vi rende dispersivi, incostanti, rischiate di sprecare inutilmente le energie. E’ pur vero che l’atmosfera di questa settimana vi spinge a variare i piaceri della vita anziché dar prova di rigore, serietà o assolvere le responsabilità. Il 3 e 4, con la Luna in Gemelli, la tendenza sarà quella di dare qualche lezioncina a chi vi circonda. Qualcuno potrebbe pensare che siete poco simpatici se non presuntuosi. Il 6 agosto, avrete la sensazione che le situazioni siano fuori dal vostro controllo, il che potrebbe portare a una certa disorganizzazione. Il 7, riprenderete in mano il timone e tutto andrà a posto.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: nulla di ciò che farà il partner sarà all’altezza delle vostre aspettative. Evitate di esagerare e cercate di tenere a mente le sue qualità.

Soli: il 3, negli affari di cuore potreste sentirvi pronti a voltare pagina. Sarete elettrizzati da nuovi incontri, avrete conversazioni coinvolgenti.