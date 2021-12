Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 4 al 10 dicembre 2021

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 4 al 10 dicembre: accetterete al volo un’offerta

Oroscopo Umore Cancro

Il grande evento di questa settimana è il Novilunio in Sagittario del 4 dicembre. Potrebbe arrivare un’offerta o una proposta del tutto inattesa che accetterete al volo! Dal 5 al 7 sarete molto competitivi: con il buon aspetto Marte-Plutone sarete inclini a mostrare quanto valete al boss e ai colleghi. Il che potrebbe cambiare positivamente i rapporti di lavoro. Sfruttate dunque al massimo la vostra ambizione! Per gran parte della settimana Marte sarà in dissonanza con Giove: il transito indica un problema che richiederà una soluzione creativa. Per realizzare un progetto, renderlo fattibile sarà inoltre necessario impegnare tempo ed energia. In generale tenete presente che più sarete disposti a scendere a compromessi, più i vostri progetti avranno successo.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: se il 7 sarete scontrosi, il 10 l’atmosfera sarà romantica, con il partner tornerà la tenerezza. Soli: il 6 potreste stringere una nuova conoscenza, anche online. Se state frequentando già da un po’ una persona è il momento di parlare del futuro.

Oroscopo della settimana Scorpione: esplorare nuovi percorsi

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui nel lavoro potreste trovarvi di fronte ad alcune sfide ma vi permetteranno di definire meglio il vostro ruolo. Il 4, il Novilunio in Sagittario aprirà un nuovo ciclo di sei mesi di possibilità nel settore delle finanze. Sarete inoltre spinti a esplorare nuovi percorsi così da guadagnare di più! Dal 5 al 7, il buon aspetto Marte-Plutone vi libererà dall’esitazione e direte la vostra opinione senza timore. Con questo transito tenete presente che ciò che direte o come lo direte potrebbe avere un forte impatto. La dissonanza Marte-Giove fa pensare che le vostre idee potrebbero incontrare delle resistenze. Cercate dunque di non esprimervi in modo impulsivo o duro poiché potrebbe essere considerato aggressivo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 10 coinvolgerete il partner in un’atmosfera da sogno, darete il meglio del vostro amore! Soli: passerete da un flirt a un’altro senza porvi problemi, non è escluso darete il via a due storie contemporaneamente…

Oroscopo della settimana Pesci: volerete in alto!

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui capirete che gli altri hanno fiducia in voi, dunque smettetela di dubitare delle vostre capacità! Il Novilunio in Sagittario del 4 dicembre, indica che prendendo l’iniziativa o accettando un’offerta di lavoro volerete in alto! Dal 5 al 7 il buon aspetto Marte-Plutone attiverà la voglia di apprendere e sperimentare il più possibile! Ogni opportunità d’imparare vi avvicinerà sempre di più al vostro percorso lavorativo ideale. Tuttavia, potreste anche vedere alcuni contatti come una competizione, quindi siate strategici quando parlate. Marte è in dissonanza con Giove per la maggior parte della settimana e potreste avere minore sicurezza. Pur avendo l’opportunità di esprimere l’abilità e il talento non saprete bene come muovervi. Ricordate che avrete successo quando avrete fiducia nelle vostre capacità.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 10 sarà una giornata indimenticabile, di rara intensità emotiva: parole tenere, conversazioni dolci che toccheranno il cuore di entrambi.

Soli: i desideri d’amore saranno esauditi! Il 10 potreste avere l’imbarazzo della scelta…