Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 4 al 10 giugno 2022

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 4 al 10 giugno 2022: mollare dubbi e ansie

Oroscopo Umore Cancro

Sul fronte finanze, iniziate a stabilire dei limiti: il 4 giugno Saturno in Acquario entra in moto retrogrado e qualcuno potrebbe approfittare della vostra generosità. Condividere da parte vostra è un gesto premuroso, ma con questo transito non prestate denaro a nessuno. Potrebbe non rientrare più… Lunedì 6 giugno: come vi sentite riguardo al vostro lavoro e ai risultati che avete ottenuto? Potreste rispondere che in alcune cose vi siete distinti e in altre non vi siete sentiti all’altezza. Ebbene i transiti del 6 giugni saranno d’aiuto a mettere ordine nei pensieri e nelle emozioni. Martedì 7, il primo quarto di Luna in Vergine, vi permetterà di mollare qualsiasi autocritica, dubbi e ansie e riflettere razionalmente sui prossimi passi da compiere nel lavoro. Non è escluso che con una persona di cui vi fidate, parlerete su come intendete raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro per sentire cosa ne pensa. Il 10, con il buon aspetto Mercurio-Plutone avete la possibilità di rafforzare le relazioni di lavoro o personali.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: qualche difficoltà a esprimere le emozioni o a dire apertamente ciò che non va e che vorreste cambiare. Perché tenere tutto dentro?

Soli: volendo potreste dare il via a una storia ma sarete esitanti. Prima di impegnarvi, allora, prendete tempo.

Oroscopo della settimana Scorpione: riprendere una conversazione interrotta

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui nel lavoro potrebbero esserci dei colpi di scena sorprendenti! Sabato 4 giugno, Saturno in Acquario entra in moto retrogrado nel vostro settore della famiglia e della casa. Dovrete iniziare a stabilire confini più forti con le persone care che si intromettono: chiarite alcune regole prima che prendano il controllo della vostra vita..E’ il momento di ristrutturare la casa, così da avere più spazio: contribuirà a una vita familiare più felice. Lunedì 6 giugno, sul posto di lavoro avete potere e controllo ma dovete essere sicuri di ciò che proponete. Gli aspetti della giornate vi spingono a risolvere qualsiasi problema e a investire in alcuni aspetti del vostro lavoro. Martedì 7, con il primo quarto di Luna in Vergine, mollate lo stress e l’autocritica: studiate un piano e andate a vedere dove vi porta. Contattate chi sapete può darvi una mano: rimarrete piacevolmente sorpresi da chi risponderà al vostro appello o di quanto può essere entusiasmante seguire le vostre aspirazioni! Il 10 giugno con il buon aspetto Mercurio-Plutone, potrebbe essere necessario riprendere una conversazione risalente alla fine di aprile riguardante una società o i termini di un accordo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: è una settimana in cui riaccenderete la fiamma e rafforzerete la relazione con giuramenti di eterno amore e slanci passionali! Soli: le opportunità di incontri sono parecchie: dovrete solo scegliere chi volete conquistare! Scalderete il vostro cuore in buona compagnia.

Oroscopo della settimana Pesci: non dovete rimuginare ma agire!

Oroscopo Umore Pesci

Sabato 4 giugno, Saturno in Acquario entra in moto retrogrado: non abbiate timore di contattare le persone. Nel corso dei prossimi mesi, trascorrere troppo tempo da soli potrebbe spingervi a rimuginare eccessivamente e, dunque, a non agire. Ricordate di socializzare! Lunedì 6, potreste sentirvi un po’ vulnerabili riguardo alle spese e ai risparmi, soprattutto se influiscono sul budget. Potrebbe valere la pena dare un’occhiata al bilancio in modo da poter adattare il budget e raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Potete farlo martedì 7 giugno, con il primo quarto di Luna in Vergine, modificando i vostri impegni di lavoro. Si tratta di chiudere quelle relazioni improduttive così da lasciare spazio a un lavoro serio. Usate questa energia per dare priorità agli accordi che vi permettono di raggiungere ciò che avete in mente. Il 10 giugno, con il buon aspetto Mercurio-Plutone. attraverso una conversazione potrebbe arrivare un’inattesa opportunità per lavorare con qualcuno o fare progressi riguardo un obiettivo. Siate aperti a tutte le possibilità professionali che si presenteranno!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: se volete mantenere l’armonia e il dialogo siate tolleranti. Creerete un’atmosfera tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni!

Soli: sex-appeal al top, fascino, darete il via alla conquista e sarete corteggiati. Ma non vi accontenterete di poco…