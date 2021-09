Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 4 al 10 settembre 2021

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 4 al 10 settembre 2021: pensare in grande

Oroscopo Umore Cancro

Se siete impegnati parecchio nel lavoro, questa settimana la casa sarà il posto in cui rifugiarvi e trovare pace. Il 5, Mercurio in buon aspetto con Saturno vi spingerà a mettere ordine, buttare via cose che non vi servono più: sarà più facile rilassarvi. Il 6, i pianeti inviano vibrazioni positive sul fronte finanze: ad esempio, potreste dare il via a un’attività secondaria e guadagnare denaro extra. Pensate in grande e poi mettete in moto i vostri piani. Il 7, la forza di volontà sarà al massimo e punterete, nel lavoro, a dare il meglio! Il 9, assecondate il bisogno di rinnovamento per eliminare relazioni che vi succhiano energie. Avete inoltre la possibilità, grazie alle strategia e a un modo nuovo di

riflettere, di risolvere questioni che vi sembravano complicate.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con l’arrivo di Venere in Scorpione, dal 10, con il partner l’intesa sarà perfetta: stesse idee, stessi obbiettivi da raggiungere insieme. Soli: è la settimana in cui esprimere o scrivere cosa provate per la persona che vi attrae. Istintivamente troverete le parole giuste.

Oroscopo della settimana Scorpione: Venere nel vostro segno vi rende magnetici

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui chi vi circonda chiederà molto e si aspetteranno che vi facciate in quattro per accontentarli. Sabato e domenica – 4 e 5 – sarà però il momento della resa dei conti: a chiedere sarete voi e riceverete! Il 6, potreste notare che siete bloccati in un atteggiamento e vorrete liberarvene. E lo farete! Il 7 non perderete di vista i vostri obbiettivi, nel lavoro la strada è libera, non ci sono ostacoli, non farete passi falsi. Ovunque e con chiunque darete il meglio! Occhio invece il 9: sarete spinti a fare un dramma per qualsiasi piccola cosa e la diplomazia non sarà di casa… Il 10, Venere entrerà nel vostro segno: il pianeta rosa accentuerà il vostro magnetismo, il carisma. Sfruttate al massimo il transito, mettetevi al centro della scena.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: Venere vi rende affascinanti, ottimisti, innamorati, con il partner guardate al futuro tenendovi per mano e c’è reciproca fiducia. Soli: se volete incontrare la famosa perla rara è arrivato il momento di guardare avanti. Smettete di pensare al passato e vivrete un nuovo amore!

Oroscopo della settimana Pesci: dare il via a un’attività

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui, seppure non volendo, darete messaggi contrastanti e gli altri non capirvi. Se avete in cottura un affare o dovete dire qualcosa di delicato, è necessaria dunque la massima attenzione. Il 6, è una giornata in cui potreste dare il via a una collaborazione di lavoro o entrare in società con una persona. E’ inoltre il momento ideale per fissare un obbiettivo e raggiungerlo con determinazione! Il 7, un amico/a potrebbe avere le conoscenze e le capacità per avviare un’attività e voi porterete qualche idea brillante. Sarà disposto a investire su di voi e insieme potreste fare grandi cose! Il 10, Venere entra in Scorpione e sarete pronti a vivere nuove esperienze, sarete affascinanti e gioiosi!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: la comunicazione è fondamentale nella relazione e qui farete passi da gigante: nel modo in cui esprimerete i sentimenti e come ascolterete il partner.

Soli: la settimana potrebbe segnare l’inizio di una nuova storia. Una storia d’amore che cambierà totalmente la vostra vita!