Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 5 al 11 marzo 2022

Oroscopo della settimana dal 5 al 11 marzo 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 5 al 11 marzo 2022: accettare i piccoli cambiamenti di programma

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui sarete molto richiesti ma dovrete adattarvi alle circostanze. Il 6 marzo Venere e Marte sbarcano in Acquario: è come se tutti intorno a voi cambino idea. La soluzione migliore è accettare i piccoli cambiamenti di programma anche se potreste essere seccati dal fatto che ciò che avevate in mente non è quello che desidera chi vi circonda. In generale la congiunzione Venere-Marte crea una combinazione di passione e collaborazione. Le relazioni che nascono ora possono diventare più forti o andare in pezzi! In ogni caso, fino a mercoledì con le persone avrete un atteggiamento serio e diretto. Non ci sarà, come al solito, tanto spazio per scherzare poiché sarete vulnerabili, le parole potrebbero ferirvi. Ritroverete l’equilibrio più avanti nel corso della settimana e dovreste essere in grado di passare dei bei momenti anche sul posto di lavoro. Nel fine settimana, se volete giungere alla giusta conclusione di una situazione, cercate di pensare con la testa e non con il cuore.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: dal 10, prima di parlare rifletterete così da garantirvi che non nascano malintesi e mantenere l’armonia.

Soli: dal 10 il vostro istinto sarà infallibile. Seguitelo se una persona vi attrae e vi corteggia, non ve ne pentirete.

Oroscopo della settimana Scorpione: cercate di essere aperti al compromesso

Oroscopo Umore Scorpione

A partire da questa settimana dovete essere aperti al compromesso. Il 6 marzo, con Venere e Marte che entrano in Acquario anche se la primavera si avvicina non vorrete uscire dal letargo. E’ probabile che alcune questioni familiari riguardanti lo spazio condiviso o il denaro vi terranno occupati. Circolerà un po’ di stress. Il 9 potreste essere sorpresi voi per primi: vi lancerete in qualcosa che normalmente rifiutereste senza pensarci due volte. Può essere o meno una buona idea, ma rinunciare al controllo per ora vi farà bene. Da venerdì alcuni problemi potrebbero svanire, semplicemente perché capirete meglio le motivazioni di alcune persone, sarete meno aggressivi: l’arrivo di Mercurio in Pesci vi spingerà ad agire con più delicatezza.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: potrebbe esserci qualche discussione ma dal 10, forse più che manifestare i sentimenti con le parole, li dimostrerete con i fatti! Soli: settimana favorevole agli incontri, dal 10 un flirt potrebbe prendere una piega interessante…

Oroscopo della settimana Pesci: riflettere sul percorso professionale

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana potreste essere spinti a riflettere sul vostro percorso professionale. Il 6 marzo, Venere e Marte sbarcano in Acquario, alle spalle del vostro segno: nelle prossime settimane sarete più interessato a socializzare online che nella vita reale. I due transiti al vostro segno chiedono di valutare i progressi e le ambizioni, eventualmente di elaborare una strategia per raggiungere i vostri obbiettivi. Sempre in questa giornata potreste avere una conversazione con una persona che potrebbe cambiare la direzione della vostra vita. il 10 Mercurio entra nel vostro segno: sarete più aperti e intenzionati a conoscere meglio le persone. In generale nel corso della settimana sul lavoro o con gli amici, sarete una sorta di leader e scoprirete che vi piace più di quanto pensaste. Venerdì, qualche idea si rivelerà irrealistica ma se riuscirete a rimanere mentalmente flessibili vi verrà in mente qualcosa di meglio.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 6, potreste svegliarvi con un desiderio maggiore di affetto e intimità. Occhio a non essere troppo presi dalle vostre esigenze dimenticando quelle del partner.

Soli: il 10 è il momento giusto per condividere i sentimenti, anche se avete difficoltà troverete il modo romantico per farlo!