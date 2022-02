Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 5 al 12 febbraio 2022

Oroscopo della settimana dal 5 al 12 febbraio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 5 al 12 febbraio 2022: determinazione al top

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui la vostra determinazione raggiungerà il massimo storico. Il 6 febbraio, dopo un periodo di litigi con le persone presenti nella vostra vita, Siete pronti per firmare contratti o semplicemente accettare una tregua su una questione importante. L’8 febbraio, potreste essere invitati a un evento sociale dove incontrerete nuove persone. E saranno tutte molto interessanti nonché stimolanti. La Luna in Toro rappresenta un invito a capire il valore dei contatti professionali online, delle opportunità che ne derivano. Potrebbe essere il momento seguire le vostre aspirazioni e le persone che nel percorso potrebbero supportarvi! L’11, la congiunzione Mercurio- Plutone in Capricorno indica che nei contatti professionali potrebbe esserci un enorme cambiamento. Forse deciderete che è il momento di allontanarvi da persone che non vi ascoltano o non comunicano in modo efficace. Potreste anche porre fine a un determinato aspetto di una società così da poter giocare ad armi pari.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: belle conversazioni e l’opportunità di migliorare la relazione. Scattano dei disaccordi? E’ il momento di correggere il tiro! Soli: il 5, possibilità di incontri con persone meravigliose. Se volete una storia non chiudetevi in casa!

Oroscopo della settimana Scorpione: le vostre parole saranno preziose

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui avete il fiuto e la tenacia di un segugio! Sarete più che mai ambiziosi e scoverete delle opportunità per ottenere ciò che desiderate. Il 6, se siete a capo di un team, è un ottimo momento per capire come comunicare in modo più efficace. In generale, avete la possibilità di trasmettere i vostri pensieri e le emozioni in modo più produttivo. L’8 febbraio, con la Luna in Toro è tempo di considerare i vostri impegni professionali. Il transito rappresenta un invito a considerare la praticità degli obblighi e delle relazioni. Tuttavia, lo stesso giorno potreste dover fare dei cambiamenti necessari, ovvero studiare nuovi metodi che vi consentiranno una maggiore libertà. E l’11, con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno nel lavoro farete sentire la vostra voce, riprenderete l’autonomia che desiderate. Tenete comunque presente che qualunque cosa direte sarà fondamentale. Le vostre parole saranno preziose, dunque assicuratevi che abbiano peso!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 7, evitate di voler ragione a tutti i costi. Scatenereste l’ira del partner. Cercate invece un accordo. Soli: l’8, un invito potrebbe sorprendervi poiché non vi eravate, stranamente, accorti dell’interesse di una persona. Potrebbe trattarsi di qualcuno molto diverso da chiunque abbiate frequentato o potreste aver pensato che fosse già impegnato/a (e potrebbero esserlo dunque fate attenzione).

Oroscopo della settimana Pesci: la capacità di comunicare

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui siete pronti e determinati a portare a termine ciò che avete iniziato. Quando vi sentite giù i vostri amici sono sempre presenti e il 5,6 uno di loro potrebbe chiedere un aiuto, supporto emotivo e una spalla su cui appoggiarsi. Siete grandi ascoltatori e in grado di capire immediatamente le altrui emozioni. E’ una delle vostre qualità e questi due giorni sarà necessaria a un amico. L’8, con la Luna in Toro, noterete dove potrebbe portarvi, nel lavoro, la capacità di comunicare. Cercate di stabilire conversazioni interessanti poiché avrete l’opportunità di esprimervi e distinguervi! Potreste essere sorpresi dall’effetto che avrà un commento. L’11, con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno toccherete con mano che presentarvi come professionisti responsabili e affidabili vi metterà in grado di attirare persone potenti che apriranno delle porte!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con Venere, Marte e Urano al vostro fianco tutto volete tranne che un quotidiano tranquillo! Darete una scossa al partner per cambiare qualche abitudine.

Soli: l’8 febbraio è il momento di dire ciò che provate a chi vi attrae. Le vostre parole saranno ben accolte. L’importante è che siano sincere.