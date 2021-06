Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 5 all’11 giugno 2021: Venere evitate di ripensare a errori del passato

Oroscopo Umore Cancro

Anche se spesso fate affidamento sul vostro infallibile istinto, è una settimana in cui potreste avere qualche incertezza su quanto vi diranno. Domenica 6 giugno, se in famiglia l’atmosfera vi sembrerà insopportabile, non esiterete ad alzare la voce, farete capire chiaramente che alcuni limiti non vanno superati. Uscite con gli amici e distraetevi!

Il 7 e l’8 la comunicazione sarà al top, con la Luna in Toro potreste trasformare inoltre una conoscenza in una relazione d’affari. Il 9 e il 10, evitate di rimuginare su errori commessi in passato: mollate eventuali sensi di colpa e guardate al futuro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: complicità, momenti deliziosi con il partner: nella relazione c’è tanta dolcezza.

Soli: potreste dare il via a una storia splendida e stavolta non sarà un sogno potrete crederci.

Oroscopo della settimana Scorpione: ciò che farete andrà a buon fine

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui ciò che farete, grazie al buon aspetto Marte-Nettuno, andrà a buon fine. Occhio solo al 7 e 8 giugno: con la Luna in Toro potreste scatenare una discussione o una persona potrebbe arrabbiarsi per ciò che direte, potreste ad esempio dire “no” a una richiesta. In questi due giorni, un progetto potrebbe avere un avvio difficile, per cui siate elastici.

Giovedì 10, sarete pieni di splendide energie, nel lavoro sarete super efficienti e potreste inoltre riflettere sul modo in cui avete gestito ultimamente le finanze. L’11 giugno sarete motivati e concentrati sugli obbiettivi da raggiungere nel lavoro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: grazie a Venere, la settimana è all’insegna della dolcezza e della serenità. Attenzione a lunedì: andateci piano con le parole…

Soli: il 10 giugno sarà un momento di trasformazione nella vita affettiva: permetterete a una persona di conquistare il vostro cuore.

Oroscopo della settimana Pesci: non dovete perdere tempo a discutere

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana, in particolare il 7 e 8 giugno, in cui incanalare le energie in piani e progetti anziché perdere tempo in una disputa con un amico. Concentratevi su ciò che è importante e pratico! Giovedì 10 giugno è insieme alla famiglia che vi sentirete al top, fare qualcosa insieme alla persone care o semplicemente telefonando, farete il pieno di belle energie.

Sentirvi stabili nella vita personale vi permetterà di concentrarvi meglio sulla professione. Venerdì 11, nel lavoro e nella vita sociale avrete voglia di rimanere dietro le quinte, forse per riflettere sui futuri obbiettivi.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner navigate in un oceano di felicità, vivrete entrambi belle soddisfazioni!

Soli: l’11 sarete in romanticismo in persona ma avrete paura di cedere veramente all’amore. Concedetevi il permesso di viverlo!