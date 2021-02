Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 6 al 12 Febbraio 2021

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio 2021 per Cancro, Scorpione e Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Cancro dal 6 al 12 Febbraio 2021: liberarvi dallo stress

Oroscopo Umore Cancro

Il 6 e 7, siete in sintonia con chi vi circonda, parlate al momento giusto e dite le parole giuste e ciò vi avvicina agli altri. L’8, prestate particolare attenzione alle questioni di denaro poiché esiste il rischio di errori e ritardi. Probabile riflettiate su come poter guadagnare di più.

Il 10, potreste essere irritati dall’atteggiamento di un amico: calma poiché potrebbe nascere una discussione. La Luna Nuova dell’11: se avete un dolore inespresso, debiti non pagati o qualsiasi altro fardello, rappresenta l’opportunità per affrontare i demoni interiori, liberarvi dallo stress, e dalle relazioni tossiche. Ricominciare da capo.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: proverete il bisogno di confidare al partner sogni e desideri. E lui/lei saprà capirvi.

Soli: seducenti, sexy per cui andate a caccia della vostra preda. Cercando di scegliere con saggezza.

Oroscopo della settimana Scorpione: sfruttare le lezioni del passato

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui potreste aver voglia di dare un nuovo look alla casa, punterete qualcosa di unico. Ma non è escluso che il 6 e 7 vi dedicherete a qualche lavoretto fai da te nell’abitazione. Mercoledì 10, non siete campioni di comunicazione, il vostro sarcasmo potrebbe creare dei problemi.

La Luna Nuova in Acquario dell’11, a voi dice di sfruttare le lezioni del passato e ricominciare da zero. Se da tempo ci sono delle incomprensioni in una relazione familiare, potete chiarire e mettere la parola fine alla situazione. Ne uscirete a testa alta e liberandovi da questo peso le emozioni fluiranno più liberamente.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: contrarietà, discussioni. Con tanti pianeti in Acquario l’atmosfera per voi è elettrica.

Soli: per questa settimana accantonate l’amore e concentratevi sul lavoro, privilegiate le amicizie.

Oroscopo della settimana Pesci: cercate di essere più selettivi

Oroscopo Umore Pesci

Essere consapevoli del vostro valore può impedire agli altri di sottrarvi del tempo. Il 6 e 7, dunque evitate di essere troppo disponibili, mettete al primo posto i vostri progetti così da mantenere un maggiore controllo sulla vostra vita.

Siate più selettivi. Il 10, è una giornata un po’ complicata: siete polemici ma cercate di essere cauti quando vi esprimete o difendete le vostre idee, in particolare con il boss. L’11 c’è il Novilunio in Acquario: è una giornata in cui avete via libera per dedicarvi qualche coccola di benessere o concedervi un peccato di gola.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: mostrate tolleranza, comprensione e tutto andrà per il meglio. Ciò che conta è che vi amate.

Soli: piccoli flirt, avventure passionali ma senza futuro. Vivete tutto senza porvi domande.