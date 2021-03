Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 6 al 12 marzo 2021

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 6 al 12 marzo 2021: più successo, più nemici

Oroscopo Umore Cancro

Avete energie da vendere, al punto che vi sarà difficile dormire. Lunedì e martedì, esprimerete giudizi netti, prenderete decisioni mirate. Un collega potrebbe ostacolarvi. Più avete successo, più avete nemici. Non abbattetevi, è il segnale che state lavorando bene e qualcuno si sente minacciato.

Martedì, attenzione alle scelte che farete nelle questioni legali. Per tutta la settimana l’intuito e la creatività saranno al top e se doveste avere un’idea, concretizzatela poiché vi consentirà di guadagnare denaro. Potrete inoltre risolvere eventuali problemi relativi alle operazioni bancarie o alle carte di credito.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: emergeranno sentimenti forti, inediti, con il partner la relazione diventa sempre più forte.

Soli: Venere e Nettuno vi spingono verso la persona giusta, la riconoscerete anche a occhi chiusi!

Oroscopo della settimana Scorpione: rilanciare il settore finanze

Oroscopo Umore Scorpione

Le vostre intuizioni potrebbero colpire profondamente chi vi circonda. È come se aveste l’abilità di vedere sotto la superficie e sapere esattamente cosa sta succedendo. Lunedì e martedì rappresentano un’opportunità per dare il via ad alcuni piani di lavoro e rilanciare il settore delle finanze.

Ma non solo, sarete pronti a risolvere qualsiasi conflitto: sarà difficile competere con la vostra logica. Mercoledì e giovedì, cautela quando parlate con colleghi e clienti. Siete impulsivi e rischiate di dire cose di cui in seguito pentirvi. Venerdì, con tutti sarete disponibili e di buonumore.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: a parte mercoledì in cui sarete nervosi, con il partner è fusione totale, vi farete promesse d’eterno amore!

Soli: Venere e Nettuno in Pesci fanno scattare un’attrazione: lasciatevi andare senza pensare al futuro.

Oroscopo della settimana Pesci: il vostro rapporto con il denaro

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui la vostra casa potrebbe trasformarsi in un centro di comunicazione. Avrete tante conversazioni, virtuali e non. Lunedì e martedì, avrete voglia di fare qualcosa di nuovo, uscire dalla routine. E ciò farà arrivare nuovi amici, contatti utili e progressi nei vostri obbiettivi.

Mercoledì e giovedì, cercate di esaminare il vostro rapporto con il denaro. Perdonatevi per le spese eccessive, un po’ di irresponsabilità nelle finanze. Ripartite da zero e stabilite alcuni obbiettivi. Più in generale, questa settimana, occhio all’aggressività, a scatenare inutili polemiche.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: siete raggianti, ottimisti, romantici: con il partner c’è complicità, uno scambio reciprovoco di prove d’amore.

Soli: il cuore fa bum! E se l’amore va, per il vostro segno, tutto va. Avete l’effetto calamita, siete affascinanti e inizierete una storia.