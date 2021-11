Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 6 al 12 novembre 2021

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 6 al 12 novembre: relazioni stabili e affidabili

Oroscopo Umore Cancro

Nella seconda settimana di novembre abbonderanno le opportunità finanziarie e sarete ultra determinati! Affari o lavoro, inoltre, le relazioni saranno stabili e affidabili perché sarete pronti a impegnarvi. In particolare il 10 novembre potrebbero esserci delle possibilità di guadagni extra. Dal 9 all’11 novembre nel lavoro sarete più che mai produttivi, sarete molto ambiziosi e lavorerete su qualsiasi progetto con passione. Se venerdì, alla forza di carattere, alla combattività, aggiungerete un po’ di delicatezza, otterrete tutto ciò che volete. E’ un mix vincente per far cedere le persone… Tenete presente, infine, che grazie al Sole in Scorpione, non vi lascerete ingannare dalle apparenze.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: sfruttate questa settimana per fare progetti futuri, il tutto vissuto con grande passione! Soli: eccellenti possibilità di incontri, attirate persone sensibili, che corrispondono ai vostri valori.

Oroscopo della settimana Scorpione: settimana impegnativa ma significativa

Oroscopo Umore Scorpione

La seconda settimana di novembre sarà impegnativa ma comunque utile e particolarmente significativa. Mercoledì 10 novembre, potreste avere voglia di fare dei lavori di ristrutturazione nella casa. Prima di partire in quarta e fare una rivoluzione, iniziate spostando i mobili o buttando via alcuni oggetti. Poi vedrete se siete soddisfatti. E’ pur vero che dal 9 all’11 avrete voglia di trasformare tutto! Di certo sarete irrequieti ma nel lavoro pur volendo agire, non saprete quando o come iniziare. Non dovete avere fretta. E non scaricate l’ansia su chi vi circonda. Venerdì 11, la musica cambierà: sarete oltremodo gentili, vi metterete nei panni degli altri. Forse solo perché vorrete convincere una persona…

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: vivrete pienamente quest’atmosfera all’insegna della spensieratezza e del desiderio. Con il partner siete profondamente legati! Soli: non smetterete di scovare le occasioni per fare incontri e trovare l’anima gemella! E potreste riuscire…

Oroscopo della settimana Pesci: siete all’altezza delle situazioni

Oroscopo Umore Pesci

La seconda settimana di novembre promette nuove opportunità per evolvere nel percorso lavoro, cambiare impiego o apprendere cose nuove. Il 7 vi troverete davanti a una scelta: pensare a una laurea oppure seguire un corso accelerato online da concludere nel giro di pochi mesi. L’importante è che abbiate un obbiettivo ben preciso da raggiungere e che sia utile a progredire! Dal 9 all’11, i pianeti vi spingono ulteriormente all’apprendimento. Non dovete mai dubitare delle vostre capacità anche se un compito o un progetto vi rende insicuri, non saprete se sarete all’altezza di portarlo a termine. Rimboccate le maniche perché ce la farete!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: sensualità, l’eros si riaccende ma non solo, entrambi proverete un grande senso di sicurezza.

Soli: l’11, brillerete, il fascino sarà al top! Se una persona vi attrae, è la giornata ideale per flirtare e conquistare. Farete colpo.