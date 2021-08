Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 7 al 13 agosto 2021: rimboccherete le maniche

Oroscopo Umore Cancro

Potrebbero esserci delle opportunità per modificare positivamente le entrate e persino aumentarle in modo permanente. Dovete solo essere aperti a offerte e idee, da qualunque parte provengano. La Luna nuova in Leone – 8 agosto – rappresenta un invito a mettere ordine nelle finanze. Risparmiate per comprare cose importanti e non ciò che potrebbe gratificarvi sul momento. Il 10 agosto, le relazioni saranno splendide, avrete belle soddisfazioni. Il 12 e 13, potreste decidere di dare il via a un progetto: rimboccherete le maniche e non risparmierete le energie. Ed è così che otterrete il successo.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: tutto procede bene, l’11 in particolare regnerà un’armonia perfetta, parlerete con il cuore dei sogni, delle speranze.

Soli: in caso di incontro, niente fretta, niente acceleratore. Cercate di conoscere meglio l’altro/a. Se è attratto/a da voi, non demorderà.

Oroscopo della settimana Scorpione: mostrare quanto valete

Oroscopo Umore Scorpione

Concentratevi sugli obbiettivi che volete raggiungere prossimamente. In particolare l’8 agosto con la Luna Nuova in Leone: chiedetevi cosa volete ottenere nel lavoro. Una volta trovata la risposta guiderà le vostre azioni. Avrete la possibilità di distinguervi dalla massa e mostrare quanto valete.

Il 10, darete prova di grande dinamismo, impegnerete al meglio le energie, sarete organizzati e gestirete il tempo con grande abilità. L’11, la tendenza sarà quella di ampliare la cerchia delle conoscenze, anche on line, o approfondire le relazioni con i colleghi.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: è nella seconda metà della settimana che ci sarà il rilancio della passione. I pianeti risveglieranno il lato malizioso e sexy.

Soli: l’11 farete una strage di cuori, il vostro fascino misterioso attirerà più di una persona. Conquisterete e proverete emozioni forti.

Oroscopo della settimana Pesci: occhio a concedere la fiducia

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui avrete la possibilità di risolvere eventuali problemi o difficoltà. La Luna Nuova in Leone, 8 agosto, invita il vostro segno a dare il via ad abitudini più sane, prendere cura della salute e della forma fisica, capire cosa c’è da migliorare. Avere belle energie, vi renderà più produttivi, proverete un rinnovato senso di benessere.

Il 9, attenzione a concedere la vostra fiducia: è una giornata in cui qualcuno – lavoro o vita personale – potrebbe ingannarvi. Il 10, relax! Siete tesi, nervosi, non vi andrà bene niente, vi sentirete sopraffatti dalle responsabilità.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: cercate di adottare un approccio più pratico non solo nel lavoro ma anche nella relazione. La passione da sola non è sufficiente…

Soli: il 9 agosto, negli affari di cuore andateci con i piedi di piombo. Potreste dare il via a una storia complicata o idealizzare una persona.