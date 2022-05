Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 7 al 13 maggio 2022

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 7 al 13 maggio 2022: nel lavoro avrete risultati positivi

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana rappresenterà un significativo punto di svolta nel lavoro! Cercate di valorizzare il talento e potenziare la sicurezza in voi stessi. E’ quanto chiede al vostro segno il primo quarto di Luna in Leone, domenica 8 maggio. La Luna al contempo può far scattare un forte desiderio di stabilizzare le vostre finanze, cercare opportunità finanziarie al di fuori del vostro lavoro e stabilire il compenso in base al vostro talento, anche chiedendo un aumento di stipendio. Il 10 maggio, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado, alle spalle del vostro segno: potreste sentirvi un po’ scombussolati ma il transito è perfetto per mettere ordine nei vostri pensieri, mollando convinzioni limitanti in modo da poter studiare un piano per raggiungere i vostri obiettivi professionali. L’11 maggio, Giove entra in Ariete: sebbene in dissonanza con il vostro segno, il transito vi spingerà a uscire dalla vostra zona di comfort e perseguire con passione i vostri sogni professionali! Nei prossimi mesi il percorso lavorativo pian piano si espanderà e otterrete molti, positivi risultati!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: riuscirete a creare un’atmosfera armoniosa, accogliente e sensuale, alla quale il partner sarà molto sensibile.

Soli: avrete voglia di mettervi in gioco e lo farete! Approfondirete una conoscenza e la storia diventerà importante, più di quanto avreste immaginato.

Oroscopo della settimana Scorpione: non solo lavoro, anche la vita privata è importante

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui dovrete cercare di mantenere l’equilibrio! Domenica 8 maggio, il primo quarto di luna in Leone scatena forti emozioni riguardo alla vostra reputazione e il percorso professionale. Potreste avere pensieri positivi o negativi ma indipendentemente da cosa proverete vi sentirete forti! In ogni caso, evitate di prendere una decisione radicale. Il 10, Mercurio in Gemelli entrerà in moto retrogrado: il pianeta rappresenta un invito a NON prendere iniziative e a fare investimenti di denaro. Utilizzate il transito per ripensare, rivedere, esaminare i vostri accordi finanziari. L’11 maggio, Giove entra in Ariete: se nel lavoro state cercando una nuova posizione il pianeta farà arrivare alcune opzioni. Tuttavia, occhio poiché con questo transito rischiate di concentrare un sacco di tempo ed energia sul lavoro. Pensate anche alla vita personale che è altrettanto importante.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: spezzerete la routine e la relazione sarà una meravigliosa avventura a due! Farete progetti con il partner, il che rafforzerà la complicità.

Soli: conquisterete la persona giusta per voi, vi permetterà in ogni momento di essere voi stessi. Vi amerà per come siete! Felicità.

Oroscopo della settimana Pesci: pronti a sfruttare il vostro talento

Oroscopo Umore Pesci

Con il primo quarto di Luna in Leone, domenica 8 maggio, potreste sentirvi pronti ad agire riguardo ai vostri progetti. La Luna vi dota di quella sicurezza necessaria per sfruttare il talento nel lavoro, anche nel caso abbiate un’attività in proprio! Il 10 maggio, Mercurio in Gemelli entra in moto retrogrado: è possibile che scateni problemi tecnologici e di comunicazione al lavoro. Con questo transito potrebbero esserci fraintendimenti o in generale incertezza. La cosa migliore è quella di eseguire il backup di tutti i file importanti, tenere traccia delle scadenze e per quanto riguarda le aspettative, nelle conversazioni cercate di essere chiari! L’11 maggio, Giove lascia il vostro segno ed entra in Ariete: un cambiamento che non inciderà negativamente sulla vostra fortuna! Il pianeta sosta nel vostro settore delle finanze, arriveranno opportunità per guadagnare di più, vi sentirete più sicuri. Fino al 28 ottobre, avrete la possibilità di chiedere un aumento, di cambiare posizione lavorativa o lanciare un progetto importante.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: dal 10, si accentuerà il desiderio che il partner vi ammiri. Ma non dovete fare nulla per avere prove del suo amore: il suo cuore è già solo vostro!

Soli: sicurezza in voi stessi e se una persona vi attrae non esiterete a chiedere un appuntamento! Con l’esuberanza e la personalità brillante farete colpo.