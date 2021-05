Oroscopo della settimana dal 8 al 14 maggio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 8 al 14 maggio 2021: prendere sul serio il vostro talento

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana Mercurio in Gemelli vi spingerà a esplorare il potenziale dei vostri sogni, prendere sul serio le vostre abilità e talenti latenti e, infine, a trovare la chiusura su questioni chiave. La Luna Nuova in Toro dell’11 potrebbe far arrivare da un nuovo lavoro o da ore extra, un guadagno maggiore.

Anche se la vostra professione sta andando bene potreste essere un po’ annoiati: cercate di farvi affidare nuovi compiti o una nuova posizione. Il 14, la Luna nel vostro segno vi regala sicurezza e attirate stima e fiducia, vi rende una fonte di ispirazione per chi vi circonda!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Venere in Gemelli, avrete una gran voglia di trascorrere più tempo da soli con il partner. Una pausa cuore a cuore!

Soli: date fiducia e amore a chi li merita veramente: hanno un valore immenso, non dovete sottovalutarli.

Oroscopo della settimana Scorpione: difendere con forza i vostri valori

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui nel settore finanze, una persona potrebbe darvi una possibilità ma, in particolare il 10 maggio, smettete di evitare di accettare una mano perché temete di vincolarvi. Chiedete e accettate l’aiuto che vi viene offerto, anche nel caso si trattasse di un sostegno nella professione.

L’11 maggio, il Novilunio in Toro vi spingerà a difendere con forza i vostri valori e pazienza se gli altri penseranno che siete sull’orlo di una crisi di nervi… Il 12 nel lavoro sarete super motivati, riscoprirete la motivazione per costruire il futuro: per voi e per le persone care.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: più disposti ad aprire il vostro cuore e lasciare che il partner scopra qualche vostro segreto…

Soli: è il 13 maggio che i pianeti inviano una nuvoletta rosa molto romantica. Farà arrivare un nuovo amore.

Oroscopo della settimana Pesci: la comunicazione al centro della scena

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui in casa ci sarà molta attività: potreste rinnovare l’arredamento o persino decidere di traslocare. Al contempo, con Mercurio in Gemelli, la tentazione sarà quella di fare il doppio gioco o camuffare gli errori con delle giustificazioni approssimative. Occhio a esagerare…

Il 10 maggio Venere entrerà in Gemelli: se avete bisogno di fare pace con una persona, dare il via a una conversazione sincera potrebbe migliorare la situazione in breve tempo. L’11, con il Novilunio in Toro, la comunicazione sarà ancora al centro della scena e tra le altre cose, vi darete un gran da fare per ottenere il sostegno giusto nel lavoro.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: dimenticate le preoccupazioni familiari e gustate insieme i frutti di una ritrovata complicità.

Soli: favoriti gli incontri importanti ed è possibile che concludiate la settimana in compagnia di una persona speciale!