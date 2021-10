Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 9 al 15 ottobre 2021

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Cancro dal 9 al 15 ottobre 2021: lavoro più piacevole, colleghi più amichevoli

Oroscopo Umore Cancro

A partire da questa settimana di ottobre, i pianeti vi invitano a prendere seriamente gli sforzi riguardanti il lavoro. Sono proporzionali ai risultati che volete ottenere? Prima di fare più di quanto dovreste ponetevi questa domanda. Il 12, potreste avere delle discussioni, lavoro o famiglia qualcuno potrebbe guardarvi di traverso. Evitate di farvi intimidire! Il 13, esaminerete con attenzione come vi prendete cura del vostro benessere. Praticare yoga o entrare in contatto con la natura potrebbe essere di grande aiuto a rigenerare le energie. Dal 13 al 14, il buon aspetto tra Venere e Saturno, illumina positivamente l’ambiente di lavoro. I colleghi vi sembreranno più amichevoli, il lavoro più piacevole.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: penserete, in alcuni momenti, che il partner dia per scontata la vostra gentilezza, la generosità e non ricambi in modo equo. Prima di mettere dei limiti, provate a parlare così da evitare drammi. Soli: il cielo astrale non è ideale per incontrare l’amore. In vista non ci sono incontri…

Oroscopo della settimana Scorpione: state facendo le scelte giuste

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui i pianeti danno via libera per congratularvi con voi stessi: state facendo le scelte più giuste! Il 10, Saturno riprende il moto diretto. E’ vero che il lavoro rappresenta il vostro sostentamento ma la casa e la famiglia ora richiedono la vostra attenzione, di essere più responsabili. Il 12, grazie alla Luna in Capricorno, non eluderete il ruolo che avete riguardo alle persone care! Il 13 e 14, con il buon aspetto tra Venere e Saturno, nel lavoro raccoglierete i frutti dei semi piantati molto tempo fa. Potrebbe esserci un aumento di stipendio, un bonus oppure se svolgete un’attività autonoma veder lievitare le entrate. E ciò provvedere al vostro sostentamento. Rispettare gli obblighi di lavoro è d’aiuto a rispettare gli impegni in casa. A trovare, dunque, un equilibrio tra professione e vita privata.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: condividere un’attività con il partner, farà bene a entrambi: unirete creatività e romanticismo! Soli: sorridete! Un atteggiamento meno cupo e più gaio sicuramente attirerà l’attenzione. E vi farà conquistare.

Oroscopo della settimana Pesci: fidatevi di voi stessi

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui dovrete fare delle scelte: fidatevi del vostro intuito senza farvi influenzare da nessuno. Il 10 ottobre, Saturno torna in modo diretto. Quando il pianeta era retrogrado avete riflettuto sulle scelte riguardanti la carriera o le vostre aspirazioni. Ora dovete essere responsabili delle vostre scelte, del percorso che volete imboccare. Il 12, evitate di fare investimenti, anche se vi sembrano allettanti, non giocate, non scommettete: non è la giornata giusta. Mercoledì 13, Venere in Sagittario in buon aspetto con Saturno vi permette di seguire la giusta direzione, soprattutto nelle situazioni che riguardano clienti o superiori. Fidatevi di voi stessi: potreste ricevere un’offerta per una nuova posizione nel lavoro o per mettervi a capo di team.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: dal 10, la casa sarà il vostro rifugio, avrete voglia di coccolare il partner. E pazienza se gli amici sentiranno la vostra mancanza…

Soli: se una persona scatenererà delle emozioni, penserete di non doverle mostrare. Parlate, dite ciò che provate anche con un semplice sms.