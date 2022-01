Oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 15 al 21 gennaio 2022: scendere a patti con la realtà

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui sarete inclini a sognare in grande ma con la dissonanza Marte-Nettuno mettete un freno e scendete a patti con la realtà. Al contempo con la presenza di Mercurio retrogrado, nelle prossime due settimane, fate attenzione al denaro: non è buon momento per prestare una somma o dare il via a grandi progetti finanziari. Potreste non vedere alcun guadagno. Il 17 gennaio, potreste essere stanco della costante caccia al denaro e sognare una vita in cui non dovete preoccuparvi di pagare le bollette. Per ora, siate grati di ciò che avete e vi sentirete felici. Il 21, ciò che svolgerete nel lavoro vi farà ottenere la stima del boss. Qualunque sia il vostro settore di attività, migliorate costantemente le vostre conoscenze e non c’è dubbio che le vostre capacità saranno riconosciute e premiate nel loro giusto valore.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Venere in Capricorno l’atmosfera sarà abbastanza tesa, il partner sarà un po’ vendicativo e permaloso se parlerete di denaro. Soli: potreste, attraverso il lavoro, incontrare persone che ti costringeranno a cambiare determinati progetti. Siate realistici e fate attenzione a non trascurare la vita professionale per gli affari di cuore.

Oroscopo della settimana Scorpione: il potere della comunicazione

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui cambiare qualche parola cambierà tutto. Avete capito il potere della comunicazione che può trasformare la vostra vita. Il 16, il modo in cui vi esprimete con chi vi circonda è la chiave per ottenere tutto ciò che desiderate. Siate sinceri con voi stessi, schietti con la famiglia e i gli amici senza tuttavia scioccarli. Potrebbe esserci una svolta! Il 17 e 18, la speranza non è più solo una parola vuota ma una realtà: è il momento di realizzare uno dei vostri sogni. E siamo certi che già sapete qual è, non dovrete rifletterci a lungo. Più in generale è una settimana in cui sarete ottimisti, soprattutto per quanto riguarda i vostri progetti e questa energia si rivelerà fruttuosa. Tuttavia tenete presente che è necessario del tempo per realizzare ciò che avete in mente.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 19 e 20, esprimetevi con dolcezza e non imponete la vostra volontà. Se volete mantenere l’armonia e la felicità, ricordate che l’amore è un dialogo cuore a cuore. Soli: il 19 e 20 cercate di agire con grande cautela e non affrettare gli eventi. State alla larga dai fuochi di paglia!

Oroscopo della settimana Pesci: pazienza e perseveranza

Oroscopo Umore Pesci

La formula segreta che porterà al vostro successo? Pazienza e perseveranza! Inoltre, con Mercurio retrogrado, è saggio aspettare il momento giusto e prima di impegnarvi in qualsiasi cosa, avere più informazioni. Chi va piano va sano e va lontano! Il 16, è tempo di pensare in modo lungimirante, non al presente ma al futuro. La strada verso il successo diventerà chiara e semplice. Avrete di fronte una superstrada. Il 17 potreste scoprire che altre persone sanno qualcosa di riservato su un amico. Vi chiederete se è saggio non dire niente al diretto interessato. Il 19 i livelli di energia saranno altissimi e continueranno ad aumentare: potete fare tutto ciò che volete, non ci sono limiti!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 15 l’atmosfera potrebbe essere turbolenta. Cautela quando vi esprimete e allontanate la collera, una cattiva consigliera. Meglio una conversazione calma e sincera.

Soli: il 17 e 18, frequentate chi vi corteggia. Se avrete la sensazione di essere fraintesi, per alleggerire l’atmosfera giocate la carta del fascino.