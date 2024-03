Oroscopo Sagittario per la settimana dal 10 al 16 marzo 2024

Oroscopo Sagittario per la settimana dal 10 al 16 marzo 2024, stabilità finanziaria

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Risolvi le controversie del passato e divertiti nella tua vita amorosa. Pianifica una vacanza in cui potresti prendere decisioni cruciali legate all’amore. Sii sincero nel tuo approccio e risolvi ogni problema prima che sfugga di mano. Alcuni nativi single hanno la fortuna di innamorarsi questa settimana. Sii creativo e questo ti aiuterà a conquistare il cuore della persona che ti piace. Le donne sposate possono concepire e potresti anche prendere in considerazione l’idea di espandere la famiglia.

Oroscopo della carriera Sagittario questa settimana

Nuove responsabilità ti renderanno professionalmente più forte. Il tuo impegno verrà accettato dai responsabili che potranno assegnarti anche nuovi incarichi. Siate sempre cordiali sia con i ragazzi che con gli anziani. Funzionerà nei progetti di squadra. Cerca maggiori opportunità all’esterno e alcuni nativi del Sagittario passeranno a una nuova organizzazione o profilo per un pacchetto migliore. Gli imprenditori alla ricerca di nuovi promotori e partnership li troveranno, ma fai attenzione prima di firmare nuovi accordi.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana

La tua situazione finanziaria sarà intatta e nessun problema influenzerà la tua vita di routine. Anche se vedrai affluire denaro, anche le spese aumenteranno ed è bene avere il controllo sugli acquisti di lusso. Alcuni nativi del Sagittario compreranno anche un veicolo. La seconda parte della settimana è buona per tentare la fortuna nel mercato azionario, ma è necessario avere una conoscenza adeguata al riguardo.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

Cerca più opzioni per rimanere in salute. Saranno comuni infezioni e allergie minori. Febbre virale, mal di gola e problemi di digestione influenzeranno la vita di routine. Nella prima parte della settimana possono verificarsi anche disturbi legati all’alito. Alcuni nativi del Sagittario con problemi cardiaci potrebbero richiedere cure mediche. Si consiglia ai ragazzi del Sagittario di prestare attenzione quando giocano all’aperto o in campeggio poiché potrebbero verificarsi lievi infortuni.