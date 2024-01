Oroscopo Sagittario, settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024, si riaccenderà ifl uoco di una vecchia relazione.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Risolvi i problemi legati al denaro questa settimana e goditi anche una buona salute. Evita il cibo spazzatura.

Amore

Condividi amore e affetto con il tuo partner. Rinuncia all’ego nella relazione e assicurati di trascorrere più tempo insieme. Non c’è niente di sbagliato nel portare il proprio partner per una cena romantica o nel fare regali a sorpresa. I nativi single del Sagittario si innamoreranno mentre alcune femmine torneranno dall’ex amante dopo aver sistemato i vecchi problemi.

Carriera

La vita professionale vedrà piccoli intoppi nella prima parte della settimana. Sii sincero nel lavoro e concentrati sulla produttività. Con il passare della settimana vedrai buoni risultati. Questa settimana ti verranno presentati alcuni nuovi progetti. Banchieri, contabili, accademici, avvocati, designer e botanici vivranno una settimana produttiva in cui vedranno buoni risultati professionali. I professionisti sanitari e IT possono compiere sforzi per trasferirsi all’estero per lavoro. Gli imprenditori possono anche prendere in considerazione nuovi affari questa settimana.

Soldi

Sei bravo in termini di soldi questa settimana. Potresti ricevere quote in sospeso e verrà approvato anche un prestito bancario. Alcuni trader otterranno buoni profitti questa settimana. Tuttavia, è saggio avere il controllo sulla spesa. Alcuni nativi del Sagittario avranno bisogno di soldi per le spese legali poiché un fratello sarà nei guai. I nativi del Sagittario che amano gli investimenti possono tentare la fortuna negli affari speculativi.

Salute

Assicurati di avere il controllo sulla dieta. Evitare cibi ricchi di olio e grasso. Mangia invece più insalate e frutta. Gli indigeni che desiderano smettere di fumare possono farlo nella prima parte della settimana. Il Sagittario in gravidanza dovrebbe fare attenzione mentre guida uno scooter o sale su un autobus. È inoltre necessario bere molta acqua per una migliore protezione della pelle.