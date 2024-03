Oroscopo Sagittario, settimana17-23 marzo 2024, consapevolezza della salute, sei una persona virtuosa.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

I nativi single del Sagittario potrebbero trovare l’amore, ma assicurati di aver analizzato ogni aspetto della persona prima di proporla. Sii creativo nella relazione e riversa affetto sul partner. Il tuo amante preferisce le coccole e vuole anche trascorrere più tempo con te. Alcune donne sposate manterranno un rapporto cordiale con la famiglia del coniuge che rafforzerà anche il legame romantico con il marito. Date spazio al partner e rispettate i sentimenti.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Hai avuto successo professionale questa settimana. I tuoi sforzi verranno notati dai clienti e dal management che prenderanno in considerazione anche una promozione o una valutazione. I professionisti del settore sanitario, IT e marketing possono tentare di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Se ti piacciono gli affari, questo è il momento di espandersi oltre gli orizzonti e investire in molteplici iniziative. Le tue idee creative giocheranno un ruolo importante nel rendere l’azienda un successo. I più fortunati espanderanno la propria attività anche all’estero.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana

Gli imprenditori godranno di buoni rendimenti. Anche se la situazione finanziaria sarà buona questa settimana, l’oroscopo finanziario non è a sostegno di grandi investimenti. Questo vale anche per gli imprenditori. Tenete duro il piano di espansione. Alcune controversie legali verranno risolte questa settimana. Inoltre, non dovresti prestare una grande somma a qualcuno poiché ci sarebbero problemi a riaverla indietro.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

I nativi del Sagittario con disturbi al torace o al fegato avranno bisogno di cure mediche. Alcuni anziani avranno difficoltà respiratorie. Inizia la giornata con l’esercizio fisico e potresti anche fare una passeggiata nel parco per circa 30 minuti ogni giorno. Per evitare una situazione rischiosa, assicurati di essere particolarmente cauto sulla strada e di rispettare tutte le leggi sul traffico. Non superare la velocità e non guidare mai sotto l’effetto dell’alcol.