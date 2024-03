di Maga Magò

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana

Sei fortunato questa settimana ad avere una vita amorosa favolosa. Ci sarà amore ovunque e anche coloro che si sono lasciati di recente troveranno un nuovo amore. La seconda parte della settimana è propizia per fare un appello al matrimonio. Potresti presentare il partner alla famiglia o anche fare una vacanza romantica in cui condividere momenti più intimi. Ti tornerà in mente una vecchia storia d’amore. Tuttavia, gli Scorpioni sposati dovrebbero evitare tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo la loro vita coniugale.

Oroscopo della carriera Scorpione questa settimana

La settimana potrebbe non iniziare con una nota positiva in termini di carriera. Ci saranno piccoli intoppi e alcuni progetti potrebbero non decollare secondo le tue aspettative. Tuttavia, puoi essere sicuro che le cose andranno sulla buona strada con il passare della settimana. Gli uomini d’affari possono lanciare nuove idee troppo sperimentali senza alcuna apprensione. Il tuo rapporto con le autorità governative deve essere cordiale per svolgere attività commerciali senza intoppi.

Oroscopo monetario Scorpione questa settimana

Potresti ereditare una proprietà questa settimana. Alcuni Scorpioni avranno difficoltà a saldare le quote mentre le imprenditrici vedranno nuove opportunità per espandere il commercio. Anche un lavoro aggiuntivo porterà buoni ritorni. Sei bravo ad acquistare elettrodomestici e mobili. Ci sarà prosperità e potresti anche prendere in considerazione investimenti a lungo termine che includono proprietà e attività speculative.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana

Non ci sarà alcun grosso intoppo in termini di salute. Mantenere un ufficio e una vita personale equilibrati. Trascorri più tempo con la famiglia e non lasciare che lo stress dell’ufficio influenzi la vita familiare. Alcuni Scorpioni svilupperanno problemi legati al torace e questo può essere serio se non controllato. Alcuni bambini svilupperanno problemi di salute dell’orecchio o della bocca. È fondamentale non guidare sotto l’effetto dell’alcol.