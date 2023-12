Oroscopo settimanale Ariete, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: colpi di scena in amore

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Luminosi momenti romantici. Anche la tua vita professionale avrà successo. Ci sarà prosperità nella vita mentre anche la salute sarà buona. Potresti considerare prospere le principali opzioni di investimento.

Oroscopo dell’amore per l’Ariete

Alcune relazioni vedranno colpi di scena inaspettati e saranno pronte ad accoglierle. Vedrai cambiamenti nella vita matrimoniale e alcune donne potrebbero essere concepite entro la metà della settimana.

L’Ariete single potrebbe incontrare una nuova persona, ma aspetta qualche giorno per proporla. Stai sempre lontano dagli scontri con l’ego, soprattutto con qualcuno che hai incontrato di recente. Alcune relazioni a lungo termine potrebbero finire con una rottura questa settimana.

Oroscopo della carriera Ariete

Il successo professionale è assicurato. Nonostante le grandi sfide sul posto di lavoro, vedrai risultati positivi. Coloro che vogliono lasciare il lavoro possono aggiornare il proprio profilo su un sito web di lavoro. Arriveranno nuove chiamate. Anche la promozione e la valutazione sono in programma! Ti viene suggerito di essere paziente e di mantenere un rapporto amichevole con gli anziani e i capi. Alcuni nativi dell’Ariete supereranno anche gli esami per trasferirsi all’estero.

Oroscopo dei soldi Ariete

Questa settimana non ci saranno grossi problemi finanziari. Tuttavia è bene fare attenzione durante la spesa. Non spendere nel lusso ma puoi investire in oro o gioielli. Assicurati sempre di risparmiare per i giorni di pioggia. Alcuni nativi dell’Ariete trarranno denaro da fonti esterne. Chiedi consiglio agli esperti finanziari quando ritieni che la pianificazione finanziaria non stia accadendo come previsto. Anche se investire è una buona decisione, stai lontano dal settore immobiliare perché non è il momento giusto per farlo.

Oroscopo della salute dell’Ariete

Nessun grave problema di salute ti danneggerà questa settimana. È giusto attenersi a una dieta sana, ricca di nutrienti e proteine. Possono esserci piccoli problemi legati alle orecchie e agli occhi. La salute orale potrebbe anche disturbarti a metà settimana.