Oroscopo settimanale Bilancia, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: una settimana produttiva

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Risolvi i problemi d’amore attraverso una discussione aperta. Otterrai buoni risultati in ufficio che potrebbero aprire la strada alla crescita della carriera. C’è prosperità ma la salute è una preoccupazione.

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana Fai attenzione quando torni a una vecchia relazione. Alcuni Bilancia incontreranno un’ex fiamma che potrebbe riportare la felicità, ma i nativi sposati potrebbero avere problemi nella vita coniugale.

Questa settimana è stata produttiva in termini di amore. I Bilancia single incontreranno una persona speciale durante un viaggio o ad una funzione. Alcune donne si sposeranno questa settimana. Anche le femmine possono essere concepite. Alcune storie d’amore a lungo termine che erano sull’orlo della rottura avranno una nuova prospettiva di vita.

Oroscopo della carriera Bilancia

Non ci saranno grosse complicazioni nella vita ufficiale. Alcuni Bilancia vedranno un cambiamento nella posizione. Ciò sarà più visibile nella vita professionale dei dipendenti pubblici, degli operatori sanitari e degli avvocati. Avvocati e medici vedranno una settimana molto impegnativa.

Nonostante la buona prestazione, alcuni Bilancia non saranno contenti del feedback. Ciò potrebbe avere un impatto sul morale. Se stai pianificando un cambio di lavoro, la seconda metà della settimana è una buona opzione.

Oroscopo dei soldi Bilancia

Buona settimana in termini di ricchezza. Non ci saranno grossi problemi e questo ti assicura che sei pronto a investire nel mercato azionario o in attività speculative. Puoi investire con sicurezza nel settore immobiliare.

Considera l’acquisto di un veicolo o addirittura un viaggio all’estero in vacanza. Anche alcuni Bilancia erediteranno una proprietà nella prima metà della settimana.

Oroscopo della salute della Bilancia

I Bilancia con una storia cardiaca vedranno piccole complicazioni nella loro salute. Alcuni Leo potrebbero anche aver bisogno del ricovero in ospedale. Fare attenzione quando si utilizzano le scale o anche quando si trasportano oggetti pesanti.

Il diabete e l’ipertensione possono farti passare dei brutti momenti. Le donne native del Toro possono lamentarsi di stress ed emicrania e i bambini possono subire piccoli tagli mentre giocano.