Oroscopo settimanale Cancro, 7-13 gennaio 2024: è tempo di dimostrare il tuo coraggio

Cancro – dal 21 giugno al 22 luglio)

Una felice relazione d’amore completata da una vita professionale produttiva rende la settimana. Gestisci diligentemente le finanze e prenditi cura anche della salute fisica.

Amore

Proponi qualcuno di cui ti sei innamorato. La prima metà della settimana è altamente produttiva in termini di amore e potresti ricevere una risposta positiva. Sii onesto nella relazione e comunica apertamente. Potresti pianificare una vacanza questa settimana in cui potresti impegnarti in attività più romantiche che rafforzeranno il tuo legame. Potresti anche fare un’ultima chiamata al matrimonio. Alcuni maschi Cancro non sposati stringeranno alleanze con ragazze che possono essere prese sul serio.

Carriera

Nonostante le piccole sfide professionali, questa settimana darai la migliore prestazione. La politica d’ufficio non fa per te. Concentrarsi sulle prestazioni e mantenere un rapporto con i colleghi. Sii sincero nel tuo lavoro e assicurati anche che tutti gli obiettivi siano raggiunti. Coloro che hanno caricato il proprio profilo sui portali del lavoro avranno in programma dei colloqui di lavoro. Gli studenti devono impegnarsi un po’ di più nei loro studi.

Soldi

Nonostante i problemi finanziari della prima settimana, sei pronto per andare avanti con la tua vita di routine. Potresti prendere in considerazione la ristrutturazione della casa o l’acquisto di una nuova. Alcuni nativi del cancro compreranno un’auto nella prima metà della settimana. Mentre hai un piano di investimento, considera il mercato azionario, le attività speculative e la proprietà. Questo è anche un buon momento per rimborsare tutti i prestiti e chiudere le passività finanziarie.

Oroscopo della salute del cancro questa settimana

Gestisci con cura tutti i problemi relativi alla salute. Rendi l’esercizio fisico parte della tua routine e pratica lo yoga per mantenerti in forma. Non assumere zucchero e olio in quantità elevate e dipendere invece dalle insalate. Alcuni bambini sviluppano lividi mentre giocano. Gli anziani possono sviluppare problemi legati al sonno e dovranno consultare un medico.