Oroscopo settimanale Capricorno, 7-13 gennaio 2024 guadagni monetari

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Avere la maturità necessaria per gestire i problemi sentimentali. Una solida situazione finanziaria ti renderà felice e anche la tua salute sarà buona.

Amore

Devi essere sensibile ai bisogni dell’amante. Il tuo approccio deve essere gentile e il partner ti riverserà affetto. Le persone sposate devono considerare la libertà dell’altro e dare sempre spazio al proprio partner. La libertà individuale è importante per tutti. Mantieni le tue aspettative normali per rimanere felice in una relazione. Alcuni nativi del Capricorno sposati rimarranno invischiati in una storia d’amore in ufficio che potrebbe intaccare seriamente la vita familiare.

Carriera

Fai attenzione mentre provi nuovi incarichi professionali. Alcuni compiti possono essere cruciali e allo stesso tempo altamente impegnativi. Assicurati di essere disciplinato sul lavoro e le prestazioni saranno analizzate dalla direzione. Alcuni clienti apprezzeranno i tuoi sforzi questa settimana. Mantenere un rapporto armonioso con i membri del team e con i manager.

Soldi

La tua condizione monetaria migliorerà questa settimana. La ricchezza arriverà da molte fonti e sarai in grado di prendere decisioni finanziarie sane. La seconda metà della settimana è buona per investire nel mercato azionario, nelle azioni e nelle attività speculative. Mentre si ha a che fare con proprietà e investimenti, è importante mantenere la pazienza. Un fratello o un amico si troverebbero ad affrontare una controversia finanziaria e tu avresti bisogno di prestare una somma come aiuto.

Salute

Sei sano ma assicurati di prenderti cura adeguatamente del tuo stile di vita. I Capricorni con una storia di problemi cardiaci o epatici devono stare attenti nella prima metà della settimana. Alcuni anziani avranno bisogno di cure mediche per infezioni legate al torace. Fai attenzione alla tua dieta e inizia anche la giornata con l’esercizio fisico. Questo ti aiuterà a rimanere mentalmente e fisicamente in forma.