Oroscopo settimanale Gemelli, 7-13 gennaio 2024 espansione del business

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Una vita sentimentale felice supportata dal successo professionale è la specialità della settimana. Supera i problemi finanziari e prenditi cura anche dei problemi di salute minori. Gestisci le sfide del tuo ufficio per ottenere buoni risultati. Gestisci la ricchezza in modo intelligente e fai attenzione alla tua salute.

Amore

Sei bravo in termini di amore. Anche se nessun problema serio invaderà la relazione, è anche fondamentale mantenere l’amante in una zona di comfort. Tieni lontani i problemi mantenendo un atteggiamento maturo. Sii ragionevole e sensibile in una relazione. Alcune donne Gemelli single riceveranno più di una proposta questa settimana. Sarai attratto da qualcuno al college, sul posto di lavoro, nel quartiere, a una festa o a un evento ufficiale.

Carriera

Sii pronto ad assumere nuove responsabilità. Nonostante il programma serrato, avrai l’opportunità di dimostrare il tuo coraggio. Gestisci compiti cruciali che daranno un buon incremento sia nel ruolo che nel pacchetto. Anche coloro che si presentano ai concorsi assaporano il successo. Se sei un uomo d’affari e hai piani di espansione, devi stare più attento ai tuoi obiettivi.

Soldi

Evita di prestare una grande somma a qualcuno questa settimana perché potresti avere problemi a restituirla in tempo. Anche se il successo monetario sarà dalla tua parte, sii saggio quando si tratta di investimenti. Affidati alla guida di un consulente finanziario, soprattutto quando si tratta di investimenti in borsa e di attività speculative. Alcune donne andranno avanti con l’acquisto di un veicolo o di una proprietà questa settimana.

Salute

È saggio stare attenti alla salute. Potresti sviluppare problemi legati al respiro e avrai bisogno di cure mediche. Gli anziani devono prestare attenzione quando salgono su un treno o su un autobus. È bene evitare le scale. Rendi l’esercizio fisico parte della tua routine e pratica lo yoga per mantenerti in forma. Non assumere zucchero e olio in quantità elevate e dipendere invece dalle insalate.