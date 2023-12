Oroscopo settimanale Leone, 24-30 dicembre 2023: presto buone notizie

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Nuove sfide e sorprese che stimolano il tuo potenziale. Con i pianeti che giocano a tuo favore, aspettati che emergano alcuni talenti nascosti e il riemergere di un sogno perduto da tempo.

Oroscopo dell’Amore del Leone

Venere guiderà la tua vita amorosa verso la tranquillità e la passione. Questo corpo celeste ti spinge a comunicare con i tuoi cari in modo onesto e sincero. Che si tratti di riaccendere una storia d’amore o di cercare l’amore, prendi questa settimana come un regalo. Parla apertamente al tuo partner; le discussioni aperte ripareranno e miglioreranno le relazioni. I Leone single, con Marte allineato a tuo favore, potrebbero trovare il loro partner in circostanze inaspettate.

Oroscopo della carriera Leone

Sul lavoro, Urano suggerisce che potrebbero verificarsi scenari imprevedibili, ma non preoccupatevi, esistono solo per far emergere i vostri punti di forza. Il tuo pensiero innovativo ti aiuterà a brillare questa settimana, Leone! In queste situazioni incerte, Giove ti invita ad essere più audace, rendendolo un momento eccellente per lanciare quell’idea folle su cui ti sei seduto o lottare per quella promozione desiderata. Ogni difficoltà questa settimana è un’opportunità sotto mentite spoglie, non lasciartele scappare!

Oroscopo del denaro Leone

Aspettati l’inaspettato nelle tue finanze questa settimana. Anche se alcuni sconvolgimenti potrebbero scoraggiarti, mantieni la possibilità che si nascondano opportunità di investimento al suo interno. Affronta ogni situazione con calma e lascia che il tuo istinto guidi le tue decisioni finanziarie. I tuoi investimenti potrebbero sorprenderti ripagando bene. Non affrettarti in nulla: ricorda di essere paziente, accurato e lascia che l’energia fondamentale di Saturno guidi le tue questioni finanziarie.

Oroscopo della salute del Leone

Questa settimana ti chiederà più equilibrio e meno stress. Nettuno tiene d’occhio il tuo settore sanitario, incoraggiandoti a connetterti con i bisogni del tuo corpo e mantenendo l’armonia. Il cosmo richiede indulgenza in attività che elevano il tuo benessere mentale, che si tratti di yoga, meditazione o un hobby rilassante. Anche l’esercizio fisico è cruciale; non ti renderà solo fisicamente in forma, ma anche mentalmente robusto.