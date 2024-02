Blitz dice

Otto degli 11 autovelox abbattuti da Fleximan in Veneto sono stati rapidamente sostituiti: è la risposta dei sindaci alla furia demolitrice, alla demagogia spicciola, all’ansia livellatrice. Sentimenti estranei alla convivenza civile ma utilissimi per la pesca di voti a strascico in vista delle elezioni europee, in una campagna elettorale che sembra eterna. Fleximan Salvini ha […]