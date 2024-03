Oroscopo Vergine, settimana dal 10a al 16 marzo 2024 opportunità di lavoro freelance

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana

La tua relazione d’amore subirà grandi cambiamenti questa settimana. Fai attenzione a non ferire le emozioni del tuo partner. Sii sincero nella relazione e concedi spazio personale al partner. Ciò rende la vita amorosa più favolosa e accomodante. Mentre trascorrete del tempo insieme, discutete di cose creative ed evitate di scavare nel passato. Esprimi l’amore incondizionatamente e vedrai i risultati. Alcune relazioni amorose possono diventare tossiche e uscire da una relazione del genere è una buona idea.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana

Può esserci un piccolo caos nella vita professionale. Cerca più opzioni per dimostrare il tuo coraggio sul lavoro. I professionisti dell’IT, della sanità, del diritto, dell’ospitalità, dell’ingegneria e della progettazione avranno un programma serrato. Il multitasking è una buona idea per crescere nella tua carriera. Cerca nuove opportunità ed evita la politica aziendale. Ci possono essere occasioni in cui potresti perdere la pazienza sul posto di lavoro, ma questo deve essere controllato.

Oroscopo del denaro della Vergine questa settimana

Il successo finanziario ti aiuterà a prendere decisioni monetarie cruciali. Sei bravo a donare soldi in beneficenza. Adottare misure per risolvere una controversia finanziaria con un amico o un parente. La seconda parte della settimana è buona per investire nel settore immobiliare. Potresti anche trovare successo nel settore azionario, nel commercio e negli affari speculativi. Potresti ricevere opzioni per lavorare come freelance che migliorerebbero le opzioni per guadagnare ricchezza.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana

La pressione dell’ufficio dovrebbe essere lasciata fuori casa mentre si entra. Evita il fumo e l’alcol e consuma più frutta e verdura questa settimana. Inizia ad allenarti e questo ti aiuterà anche a controllare le tue emozioni. Stare in compagnia di persone con un atteggiamento positivo. Consuma cibo sano, che sia una buona combinazione di proteine, vitamine e carboidrati.