Oroscopo Vergine, settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, l’immobiliare vi attrae

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’Amore per la Vergine

Trascorri una settimana romantica in cui risolverai anche i problemi del passato. Sedetevi insieme e adottate misure per sostenervi a vicenda negli sforzi sia personali che professionali. Trascorri più tempo insieme e il tuo amante preferisce presentarti ai genitori. Alcuni fortunati Vergine incontreranno ancora una volta l’ex fiamma e tutti i problemi passati saranno risolti entro la fine della settimana. Tuttavia, assicurati che la tua relazione passata non ostacoli la tua attuale vita amorosa.

Oroscopo del lavoro della Vergine

Non ci sono grandi sfide nella prima metà della settimana. Tuttavia, vedrai che i problemi si profilano nel secondo tempo. Metti gli scontri dell’ego in secondo piano e mira al completamento dei compiti. Sii cordiale con i membri del team e utilizza le capacità di comunicazione durante le negoziazioni con i clienti. I professionisti IT avranno bisogno di rielaborare un progetto che potrebbe ostacolare il morale. Gli operatori sanitari faranno gli straordinari mentre gli chef e gli ingegneri automobilistici si trasferiranno all’estero.

Oroscopo dei soldi della Vergine

Nessun grave intoppo finanziario danneggerà la settimana. Sei bravo ad acquistare dispositivi elettronici, mobili e persino veicoli. Alcuni Vergine ristruttureranno la propria casa mentre altri prenderanno in considerazione l’idea di investire nel settore immobiliare, che è anche un’opzione per aumentare la propria ricchezza.

Potresti anche pianificare una vacanza all’estero poiché la ricchezza ora lo consente. I nativi del Toro vinceranno anche una disputa finanziaria con un fratello. Gli uomini d’affari vedranno fondi aggiuntivi da parte di partner e promotori.

Oroscopo della salute della Vergine

Assicurati di iniziare la giornata con l’esercizio. Potresti iscriverti in palestra questa settimana o addirittura iniziare a meditare per avere il controllo sulla mente. Possono esserci anche problemi legati alla respirazione, che possono essere comuni tra i Vergini anziani. Seguire una dieta corretta e mantenere un programma di stile di vita sano.