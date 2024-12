L’oroscopo del 13 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un venerdì in cui siete più generosi del solito, avete voglia di concedervi una gratificazione ma è più probabile che farete un regalino a un amico o un familiare. Tuttavia, anche se metterete mano al portafoglio non è detto che spenderete una cifra da capogiro: potrebbe semplicemente trattarsi di una golosità oppure per qualcosa di divertente. Vi farà sentire bene, proverete sensazioni insolite. Amore: in coppia, volete uscire dalla routine ma rischiate di fare quello che vi pare, senza pensare troppo all’altro. Soli: non è la giornata ideale per nuovi incontri. Uscite, dedicate del tempo alle amicizie e vi divertirete ugualmente.

Oroscopo 13 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è una giornata in cui analizzare puntigliosamente una situazione ma seguire invece l’istinto: se avete discusso con qualcuno la cosa migliore sarebbe quella di parlare apertamente. Iniziare la conversazione, seppure con tatto, potrebbe smuovere la situazione. La vostra sincerità spingerà l’altro a essere aperto riguardo quanto sta accadendo tra di voi. Chiarire eliminerà la confusione che comporterebbe una certa diffidenza. Amore: in coppia, il desiderio di esprimere i sentimenti è forte. Dire “ti amo” non è mai abbastanza. Soli: bando all’esitazione. E’ la giornata giusta per dire a chi vi attrae ciò che sentite!

Oroscopo 13 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un venerdì in cui riguardo a una situazione di lavoro saprete mantenere la calma. Proverete ribellione interiore, forse perché subirete un torto, ma capirete immediatamente che è nel vostro interesse tacere, tenere per voi le impressioni e le emozioni provocate dalla questione che vi irrita. E farete bene. Alle 17,32 la Luna entra nel vostro segno: vi offre la possibilità di uscire con gli amici e lasciare tutto alle spalle. Amore: in coppia, avrete bisogno dei vostri spazi e di un po’ di libertà, cosa che dispiacerà al partner. Rassicuratelo/a! Soli: non avete intenzione di impegnarvi ma se nell’aria c”è una nuova storia, fate attenzione. Non rovinate tutto.

Oroscopo 13 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una bella giornata, in cui avete l’opportunità di rendere più forti le relazioni che ritenete importanti. Abbassate dunque la guardia ed esprimete apertamente l’affetto e l’apprezzamento che provate per le persone care! Nel pomeriggio la Luna entra in Gemelli alle spalle del vostro segno: rimanere dietro la quinte, staccare la spina, vi farà un gran bene, vi permetterà di allentare lo stress e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, di tanto in tanto fate qualche regalino al partner. Sembra ovvio, ma è sempre utile ricordarlo. Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia. Se siete pronti a vivere una relazione non abbiate timore a rompere il ghiaccio.

Oroscopo 13 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui siete dotati di entusiasmo e determinazione. Concentratevi, organizzatevi e il lavoro procederà a gonfie vele! Nel pomeriggio, con l’arrivo della Luna in Gemelli, entrate in azione per eliminare eventuali ostacoli che vi hanno frenato: chi vi circonda sarà pronto a dare una mano per la spinta finale. Non esitate dunque, all’occorrenza a chiedere il sostegno di cui avete bisogno. Amore: in coppia, non sarete molto in sintonia con il partner… Un consiglio: siate meno esigenti, non cercate il pelo nell’uovo o potreste scatenare un lite! Soli: oggi sarete titubanti e passerete parte di questo venerdì a lamentarvi… e forse giustamente.

Oroscopo 13 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La giornata si apre bene, all’insegna della pace e della tranquillità ma dalle 17,30 con l’entrata della Luna in Gemelli l’atmosfera cambierà. Potreste entrare in ansia poiché dovete risolvere una questione di lavoro urgente, che non è possibile rimandare. Nulla di grave, in ogni caso, siete voi ad avere la tendenza a ingigantire tutto! Stasera dedicare del tempo al vostro benessere vi restituirà l’armonia di cui avete bisogno. Amore: in coppia, migliorate il dialogo, sottolineando anche gli aspetti positivi della relazione. Soli: vi sentite un po’ indifesi, forse avete paura di iniziare una storia d’amore… Più sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 13 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accendono il vostro ottimismo, favoriscono l’equilibrio e l’armonia. Circondatevi di persone che nei vostri confronti sono sinceramente premurose. Nel lavoro avrete belle idee, diciamo pure vincenti, ma se volete che gli altri vi ascoltino cercate di essere discreti nel modo in cui le presenterete. Al contempo è la giornata perfetta per liberarvi di tutto ciò di cui non avete bisogno, che ha fatto il suo tempo. Amore: in coppia, prenderete in considerazione l’idea di una “fuga” con il partner per ritrovare un po’ di intimità. Soli: desiderate che la vita affettiva prenda una piega diversa e oggi farete di tutto per conquistare.

Oroscopo 13 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un venerdì speciale, in cui toccherete con mano l’affetto e il sostegno degli amici più cari. Concedetevi di vivere al meglio queste belle emozioni e non abbiate paura di mostrare l’affetto né di appoggiarvi alle persone che vi tirano sempre su di morale! Al contempo nel lavoro potreste trovare la soluzione a un problema complesso. Infine tenete sotto controllo le spese, occupatevi delle fatture da evadere. Amore: in coppia, gelosi, possessivi oggi vorreste più tenerezza ma rischiate di soffocare la dolce metà. Soli: alte aspettative nei confronti di chi vi corteggia e potreste rimanere delusi. Cambiate musica.

Oroscopo 13 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pronti a qualche cambiamento? Tranquilli saranno i benvenuti, poiché stavate aspettando di spezzare finalmente una certa routine. Tuttavia, preparatevi anche ad aggiustamenti inaspettati che potrebbero prendervi alla sprovvista. Ma vi abituerete… Riguardo invece una questione familiare, più ne parlerete, più diventerà confusa. Per ora, lasciate perdere: ve ne occuperete quando sarà tutto chiaro. Amore: in coppia, siate creativi, sorprendete il partner, cambiate qualcosa: renderà felici entrambi. Soli: cercate di stringere nuove conoscenze, di uscire dalla zona di comfort o navigare in Internet. L’amore vi sta aspettando!

Oroscopo 13 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Del tutto a sorpresa, un nuovo lavoro o progetto che state concretizzando, potrebbe far emergere un talento nascosto. Potreste trovarvi sul punto di scoprire un’abilità che potrebbe rivelarsi una bella fonte di guadagno. State attenti alle opportunità che vi mettono alla prova, poiché nel prossimo futuro potrebbero comportare dei vantaggi. I passaggi odierni indicano che sfruttando i punti di forza, creerete qualcosa di redditizio e gratificante. Amore: in coppia, a prendere le decisioni spesso siete voi e il partner vorrebbe che le cose cambino. Soli: una persona vi corteggerà in modo romantico e tra voi scatteranno belle, dolci emozioni.

Oroscopo 13 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni risvegliano il vostro lato ribelle, soprattutto perché qualcuno tenterà di imporvi qualcosa. Tuttavia non è escluso che sarete voi a imporvi qualcosa, fatto che vi capita spesso, ma oggi vi chiederete perché lo fate! Al contempo, prima di firmare un documento che coinvolge il denaro leggete tutto attentamente. Nel pomeriggio, la Luna entrerà in Gemelli e sarete meno agitati, contattate gli amici e stasera uscite. Amore: in coppia, rifiuterete di fare delle concessioni e la relazione probabilmente ne risentirà. Più dolcezza! Soli: avete voglia di testare il potere di seduzione e funzionerà! Scatterà una forte attrazione.

Oroscopo 13 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro vi rende super affascinanti, ovunque stabilirete un’intesa con chi vi circonda, le vostre idee e opinioni saranno apprezzate. E’ la giornata ideale inoltre, per cambiare ambiente, qualche abitudine. Nel pomeriggio, con l’arrivo della Luna in Gemelli, esaminate le spese domestiche ed eventualmente cercate di ridurle man mano che aumentano in vista delle prossime festività natalizie. Amore: in coppia, circola un’atmosfera sensuale ricca di emozioni, la relazione sta per avere una svolta.. Soli: se negli affari di cuore non vi aspettate più nulla, il destino oggi potrebbe sorprendervi in modo positivo.