Cosa dice l’oroscopo del 28 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Leone è in buon aspetto a Nettuno in Ariete: il transito vi mette in grado di guardare al futuro, intravedere le possibilità che vi aspettano e capire come raggiungere il traguardo che avete a cuore. Avete la possibilità di concretizzare i vostri obbiettivi, dovete soltanto studiare una solida strategia ed entrare in azione nel modo giusto. Su un altro piano: in questi giorni potreste rivedere una persona del passato che ha avuto un ruolo importante nella vostra vita. Amore: in coppia, se qualcosa vi preoccupa, Mercurio in aspetto positivo vi aiuterà a parlarne con il partner. Chiedete un po’ di pazienza e attenzione. Soli: prenderete le conversazioni un po’ troppo sul serio… Ma almeno non perderete tempo.

Oroscopo 28 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Mercurio in buon aspetto a Nettuno, cercherete nuovi modi per raggiungere i vostri obiettivi. Avete fatto dei progressi, sicuro, ma per i vostri gusti tutto si sta ancora muovendo troppo lentamente. Uno scambio di idee con un amico vi permetterà di raggiungere ciò che avete in mente nel giro di poco tempo. Con questo transito, inoltre potreste rendervi conto che per superare alcuni problemi è necessario migliorare la comunicazione sul posto di lavoro. Amore: in coppia, l’umore non è al top, non vi sentite rassicurati dalla dolce metà ma cercate di mantenere la calma. Soli: pur aperti alla possibilità di incontrare l’amore, evitate di lanciarvi a occhi chiusi in un flirt o una storia, Dite no alle decisioni affrettate!

Oroscopo 28 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno stimola la vostra immaginazione in modo da poter progettare e in seguito concretizzare qualcosa che avete in mente. Potete essere gli architetti della vostra vita ed è un’ottima giornata per elaborare alcuni piani. Al contempo, anche se avete in programma un’uscita divertente, non dovete rimandare una conversazione spinosa. Va affrontata con coraggio, sapete che niente potrà mai sostituire il sollievo che deriva dal dire ciò che va detto. Amore: in coppia, con il partner uscirete dal solito quotidiano. Il desiderio è al top e riscalda il cuore e il corpo. Soli: desiderate una storia fuori dal comune e sarete accontentati: innamoramenti forse un po’ pazzerelli ma entusiasmanti.

Oroscopo 28 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno avete la possibilità di capire chiaramente qualcosa che in passato è stato fumoso. E’ una buona giornata per fissare alcuni nuovi obiettivi, anche di tipo finanziario. Con questo transito, è il momento di esaminare i contratti di lavoro per capire se davvero vi garantiscono passi avanti nella carriera. Anche se potrebbe non essere il momento di mettere in moto qualcosa di nuovo o diverso, potreste farvi un’idea su cosa cambiare. Amore: in coppia, nella relazione, la temperatura è bollente saprete bene come accendere la fiamma della passione. Soli: potreste dare il via a una storia d’amore romantica ma non ripetete i modelli di relazione tornando insieme a un/a ex.

Oroscopo 28 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Grazie al buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Nettuno in Ariete, è un sabato in cui brillate, siete affascinanti per cui mettetevi al centro della scena: ovunque riscuoterete consensi e ammirazione! E’ una fase positiva, i pezzi del puzzle vanno al loro posto e avete la possibilità di realizzare la vita che desiderate, ad esempio una carriera di maggior successo, legami familiari più forti e contatti pronti a dare una mano. Sempre, ovviamente, rimanendo realistici. Amore: in coppia, esprimerete amorevolmente i vostri sentimenti, le emozioni. Il partner vi ama, vi desidera e lo dimostra. Soli: se siete alla ricerca di una storia romantica, uscite con gli amici. Potreste incontrare la persona giusta!

Oroscopo 28 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, il vostro intuito è più forte del solito, siete pronti a far emergere il detective che è in voi, soprattutto per quanto riguarda accordi, contratti o termini e condizioni. Un’offerta potrebbe sembrare imperdibile ma in seguito rivelarsi solo fumo negli occhi. Riguardo ai dettagli siete maestri, dunque non rinunciate proprio ora al vostro superpotere. Ricontrollate, ponete domande e se qualcosa vi sembra strano, probabilmente lo è. Amore: in coppia, è la giornata giusta per mettere uno stop ai dubbi, ai rimproveri, a eventuale rancore e andare avanti mano nella mano! Soli: i nuovi incontri romantici sono possibili soprattutto se deciderete di uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo 28 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un bel sabato, siete positivi e vi sarà facile mettere da parte le preoccupazioni e godere con maggiore spensieratezza del tempo libero in compagnia di amici e familiari. Con il buon aspetto tra Mercurio e Nettuno, le relazioni sono più piacevoli, potreste ampliare le vostre conoscenze o esperienze attraverso amici o i colleghi. E’ una giornata ideale per contattare amici che vivono lontani da voi, ad esempio con una videochiamata così da mantenere salda la relazione. Amore: in coppia, la relazione vi appaga ampiamente! L’eros vi avvicina ancora di più alla dolce metà. Soli: c’è la possibilità di una conquista romantica. Ma prima di far entrare una persona nella vostra vita, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 28 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno le vostre parole hanno un notevole impatto su chi vi circonda, qualcosa che direte durante una conversazione – forse un po’ agitata – con il boss o con una persona cara potrebbe indicare cosa sistemare o cambiare nell’ambito del lavoro o della vita privata. A parte questo, in generale oggi siete in una posizione eccellente per escogitare dei modi fantasiosi così da promuovere le vostre idee, i vostri obiettivi o la vostra carriera. Amore: in coppia, potreste essere un po’ inquieti ma parlare a cuore aperto, nella massima calma sarà aiuto. Favorirete la stabilità! Soli: l’atmosfera è eccellente per fare amicizia, il che è perfetto se non volete impegnarvi seriamente.

Oroscopo 28 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato magnifico in cui potete sfruttare l’immaginazione e incanalarla in qualcosa di produttivo. La capacità di essere sia razionali che creativi può giovarvi in molti ambiti della vita. È una buona giornata per condividere idee e opinioni nonché per accettare punti di vista diversi dai vostri senza creare inutili polemiche. Avete anche l’opportunità di mollare quelle conversazioni di lavoro o d’affari che vanno avanti da tempo e che ormai avete capito non portano da nessuna parte. Amore: in coppia, la relazione è solida, l’accordo è totale, avrete mille tenere attenzioni! Ma soprattutto potete contare l’uno sull’altro/a. Soli: giornata ideale per dare il via a una storia. Arriveranno dolci sorprese.

Oroscopo 28 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno potrebbe indicare qualcosa in arrivo nella famiglia, e sentire che il tempo, le energie e l’impegno prima che nel lavoro, dovrebbero essere riversati nella vita personale. Le conversazioni con le persone care saranno all’insegna della comprensione, in questo momento mollare una situazione, un’abitudine o un atteggiamento negativo, vi permetterà di imboccare la strada per attrarre più positività nella vostra vita. Amore: in coppia, se avete rimandato un progetto domestico è la giornata giusta per dare il via insieme alla dolce metà. Soli: mollate persone, situazioni o comportamenti che non vi servono più. Sfruttate questa giornata, o la serata, per concentrarvi su voi stessi e coccolarvi.

Oroscopo 28 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, è un sabato in cui accadrà qualcosa che vi farà sentire sicuramente più fiduciosi e ottimisti riguardo alla sicurezza professionale e finanziaria. Non è esclusa la firma di un accordo. Nel pomeriggio, fate attenzione: con la dissonanza tra Mercurio in Leone e Plutone nel vostro segno lavoro o vita privata, una persona farà di tutto per provocarvi e rischiate di cadere nella sua trappola, dare il via a una discussione accesa. Amore: in coppia, non vi annoierete: la passione si alterna alle discussioni. Se desiderata la tranquillità, cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: una persona che vi attrae, lancerà un invito molto intrigante. Nascerà una splendida passione.

Oroscopo 28 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Molto sensibili allo stato d’animo di chi vi circonda, con il buon aspetto tra Mercurio e Nettuno, avrete la capacità quasi telepatica di captare i loro pensieri e le loro emozioni, i sentimenti. E ciò potrebbe andare a vostro vantaggio, soprattutto se di recente con un’altra persona avete attraversato una fase complicata. Vi sarà più facile mettervi nei suoi panni e vedere le cose dal suo punto di vista. Mentre lo farete sarete pronti a perdonare e a dimenticare. Amore: in coppia, più disposti a fare delle concessioni al partner e nella relazione circolerà relax, amore e passione. Soli: finalmente pronti a vivere nuove avventure romantiche, belle attrazioni. Il che è già un grande passo avanti. Vi sentite liberi!