Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa? Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Si comincia con Ariete

E’ un segno passionale governato da Marte: nelle relazioni è audace, coraggioso e schietto, dice senza giri di parole ciò che pensa. Non ama corteggiare in modo romantico, va dritto/a al sodo e nell’eros a una lunga maratona preferisce il gioco piccantino e pieno d’azione. Ma non bisogna aspettarsi troppo sui preliminari… Cos’è che spegne la passione arietina? La routine, ripetere lo stesso schema è un sistema per annoiare a morte il primo segno zodiacale. L’energia dell’Ariete desidera ardentemente l’eccitazione per vivere l’amore, la passione per mantenere l’armonia. Poiché l’Ariete è molto indipendente, di solito ha bisogno di un partner che permetta di mostrare il suo lato più audace e focoso. Al contempo è protettivo nei confronti delle persone care e in generale è pronto a difendere le persone a cui vuole bene. Per quanto riguarda l’amore.

Ariete e Ariete, oroscopo

Una relazione Ariete-Ariete è come guardarsi allo specchio: capiscono reciprocamente il bisogno di indipendenza. A volte, tuttavia, possono essere possessivi e trasformarsi in due arieti che si scontrano. Devono imparare a non competere troppo tra loro. In questo caso la storia d’amore andrà alla grande.

Nell’eros, il problema più grande potrebbe essere il rispettivo egoismo. Poiché l’armonia sessuale è probabilmente il lato più importante della relazione, il mancato appagamento potrebbe portare a litigi e allo scambio di parole taglienti come una lama. A entrambi piace fare le cose a modo proprio per cui devono fare uno sforzo ed essere altruisti. Visto che il segno è generoso, due Ariete insieme possono sicuramente imparare a fare a turno per assecondarsi a vicenda.

Una storia d’amore tra Ariete e Ariete a volte è distruttiva ma sicuramente mai e mai noiosa. Una relazione, per durare deve essere basata su una forte comunicazione, non deve circolare la noia ma il desiderio costante di avventura, meglio se praticando uno sport insieme.

Ariete e Toro, oroscopo

Questo incontro è tutta una questione di equilibrio. L’Ariete vuole buttarsi subito a capofitto, mentre il Toro. segno di Terra, preferisce andare molto più lentamente. E ciò potrebbe creare un problema: Il Toro ama essere corteggiato, conquistato, due concetti che sono fondamentalmente estranei all’Ariete diretto, impetuoso e poco sottile. Una relazione Ariete-Toro può essere una grande esperienza di apprendimento per entrambi i segni. Il Toro può aiutare l’Ariete a frenare alcuni degli impulsi più superficiali e poco pratici e l’Ariete può aiutare il Toro a essere più spontaneo e avventuroso.

Nell’eros, mentre l’obiettivo principale del Toro è soddisfare se stesso e il partner, l’Ariete manca della stessa emozione e passione. Per soddisfare il Toro, è necessario essere emotivamente coinvolti, gentili e appassionati, disposti a dedicare tempo e impegno all’arte del sesso. L’Ariete di solito si accontenta di avere rapporti sessuali. Questo vale sia per i rappresentanti maschili che per quelli femminili del segno.

Per mantenere la relazione, è necessario imparare a scendere a compromessi, un’abilità che non è facile per nessuno dei due. Il Toro deve imparare a correre dei rischi e ad allontanarsi dalla routine, mentre l’Ariete ha bisogno di capire che vivere una storia non significa rinunciare alla propria voglia di avventura. Ariete e Toro hanno molte lezioni preziose da insegnare a vicenda, se solo ascoltassero!

Ariete e Gemelli, oroscopo

Questi due segni amano l’attività e rimangono ottimisti anche nei momenti più difficili. Godono di un’eccellente comunicazione e di una profonda comprensione reciproca. Lo spirito indipendente e pionieristico dell’Ariete attrae i Gemelli, segno d’Aria che apprezza l’autonomia. Se i Gemelli ritengono che l’Ariete stia controllando troppo o se l’Ariete prende troppo sul serio la natura civettuola dei Gemelli, le discussioni potrebbero essere inevitabili. Insieme creano un buon equilibrio: l’Ariete vuole sperimentare e i Gemelli vogliono discuterne. Insieme possono fare tutti i tipi di nuove scoperte che non farebbero stando da soli.

Nell’eros la coppia è molto compatibile, soprattutto per la reciproca curiosità. Si completano a vicenda poiché a letto, nessuno dei due ha bisogno di una componente emotiva. Tuttavia, mentre l’Ariete è passionale e diretto, il Gemelli è molto loquace, può parlare di cose a cui nei momenti intimi un Ariete non vuole proprio pensare…

Per mantenere la relazione, visto che entrambi i segni apprezzano la loro indipendenza dovranno superare eventuali problemi di fiducia. Il desiderio di provare insieme esperienze nuove ed eccitanti li terrà uniti.