Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa? Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Si comincia con Ariete

E’ un segno passionale governato da Marte: nelle relazioni è audace, coraggioso e schietto, dice senza giri di parole ciò che pensa. Non ama corteggiare in modo romantico, va dritto/a al sodo e nell’eros a una lunga maratona preferisce il gioco piccantino e pieno d’azione. Ma non bisogna aspettarsi troppo sui preliminari… Cos’è che spegne la passione arietina? La routine, ripetere lo stesso schema è un sistema per annoiare a morte il primo segno zodiacale. L’energia dell’Ariete desidera ardentemente l’eccitazione per vivere l’amore, la passione per mantenere l’armonia. Poiché l’Ariete è molto indipendente, di solito ha bisogno di un partner che permetta di mostrare il suo lato più audace e focoso. Al contempo è protettivo nei confronti delle persone care e in generale è pronto a difendere le persone a cui vuole bene.

Per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Ariete e Bilancia

Per la regola che i segni opposti si attraggono, la Bilancia, uno dei tre segni d’Aria, alimenta il fuoco dell’Ariete e l’Ariete aiuta a motivare la Bilancia ad agire.

Ciascun segno possiede qualità che mancano all’altro e può essere una relazione che gode di grande equilibrio. Non mancano certo le diversità: l’Ariete è il segno del sé mentre la Bilancia è il segno della collaborazione, l’Ariete è impulsivo, eccitabile e pronto a lanciarsi subito in qualcosa di nuovo ed entusiasmante, mentre la Bilancia è indecisa, amante della pace e preferisce un approccio calmo e tranquillo .Ma quando sono follemente attratti l’uno dall’altro e si innamorano, non c’è quasi nulla che possa separarli, nonostante le diversità.

Nell’eros l’attrazione è potente, l’Ariete risveglia la libido della Bilancia e quest’ultima il lato raffinato arietino: insegna come essere amanti altruisti e al contempo ad appagare il partner. Amanti del sesso senza inibizioni, lo vivono all’insegna della libertà!

Per mantenere la relazione nel tempo, dovranno avere degli interessi che vivacizzino la vita a due. L’Ariete dovrà imparare a tenere sotto controllo l’aggressività e gli scatti d’ira e la Bilancia ad avere una maggiore sicurezza.

Oroscopo Ariete e Scorpione

Quando Ariete e Scorpione si conoscono potrebbero chiedersi come mai non si siano incontrati prima. Entrambi i segni amano il potere e possono ottenere qualsiasi cosa, purché imparino a condividere i riflettori. Una volta che lo Scorpione mette gli occhi sull’Ariete, molto probabilmente quest’ultimo non sarà in grado di resistere! Sono due segni molto gelosi e ciò può scatenare discussioni accese e pesanti. Lo Scorpione tende ad essere più paziente, ma è anche più possessivo dell’Ariete e può scatenarsi con la codina velenosa, dire parole terribili! Di sicuro la relazione non è noiosa, entrambi i partner amano il rischio e insieme possono vivere molte avventure. Potrebbero avere difficoltà a capirsi: l’Ariete è un vero estroverso, totalmente schietto e aperto, mentre lo Scorpione è più introverso, misterioso e, a volte, manipolatore. Per far funzionare la relazione senza intoppi spesso sarà necessario un armistizio!

Nell’eros, sia a letto che in qualsiasi altra superficie a portata di mano, volano scintille! Può essere paragonato a un incontro di wrestling pieno di passione, dove la lotta per il dominio è attraente quanto la sensazione di piacere erotico. Lo Scorpione è alla ricerca dell’eccellenza e saprà di averla trovata proprio facendo l’amore con l’Ariete.

Per mantenere nel tempo la relazione, lo Scorpione dovrebbe evitare di trasformare l’Ariete in una persona completamente diversa. E l’Ariete dovrebbe ascoltare le critiche tenendo presente che pur pensando di essere il top si può sempre migliorare.

