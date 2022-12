Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa? Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Si comincia con Ariete

E’ un segno passionale governato da Marte: nelle relazioni è audace, coraggioso e schietto, dice senza giri di parole ciò che pensa. Non ama corteggiare in modo romantico, va dritto/a al sodo e nell’eros a una lunga maratona preferisce il gioco piccantino e pieno d’azione. Ma non bisogna aspettarsi troppo sui preliminari… Cos’è che spegne la passione arietina? La routine, ripetere lo stesso schema è un sistema per annoiare a morte il primo segno zodiacale. L’energia dell’Ariete desidera ardentemente l’eccitazione per vivere l’amore, la passione per mantenere l’armonia. Poiché l’Ariete è molto indipendente, di solito ha bisogno di un partner che permetta di mostrare il suo lato più audace e focoso. Al contempo è protettivo nei confronti delle persone care e in generale è pronto a difendere le persone a cui vuole bene. Per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Ariete e Cancro

L’Ariete è precipitoso ed esuberante mentre il Cancro è un segno d’Acqua sensibile ed emotivo. L’Ariete può certamente esserlo ma in un modo che spiazza positivamente e completamente il Cancro. A quest’ultimo di solito piace prendersi del tempo con le relazioni e l’approccio impetuoso dell’Ariete può essere estremamente stimolante. L’Ariete, d’altra parte, potrebbe trovare allettante la sensibilità del Cancro; è un buon equilibrio con la tipica schiettezza arietina. Possono sorgere problemi quando l’umore del Cancro diventa variabile o l’aggressività dell’Ariete diventa offensiva.

Entrambi i segni devono prendersi del tempo per ascoltare le esigenze del partner e capire che stanno arrivando da direzioni diverse per raggiungere un obiettivo comune.

Nell’eros l’Ariete preferisce un’esperienza diretta, mentre il Cancro desidera qualcosa di gentile e profondo. Ciò può causare problemi se non hanno, come minimo, un’attrazione reciproca. Ma se la chimica è forte, possono condividere qualcosa di straordinario. Il Cancro sa cosa farà piacere al partner prima ancora che ne parli. Qualsiasi punto del corpo in cui l’Ariete desidera essere toccato, accarezzato o stimolato sarà esplorato…

Mantenere una relazione o un matrimonio richiede da parte di entrambi un serio lavoro, ovvero rispettare la loro natura estremamente diversa, le reciproche stranezze.

Oroscopo Ariete e Leone

Quando i due si incontrano, volano scintille d’amore! Entrambi sono segni di Fuoco, appassionati e dinamici, interessati allo sport e alla competizione.

E’ una relazione in cui c’è molta azione. Il problema è che tutti e due vogliono essere il “capo” e quando l’ego si mette in mezzo possono nascere dei problemi. Nutrono ammirazione e rispetto genuini l’uno per l’altro, ma devono imparare a comandare e dare ordini a turno, anche quando si tratta di scegliere quale film vedere alla tv! Il Leone vuole attenzioni, mentre l’Ariete tende a essere distaccato. L’Ariete ha bisogno di allontanarsi dalla folla, mentre il Leone vuole una vita sociale brillante.

Nell’eros raramente l’attrazione svanisce, anche dopo tanto tempo. Due segni appassionati, hanno preferenze sessuali simili e si prendono decisamente sul serio, qualunque sia il livello della loro relazione. Tra le lenzuola, la noia non sarà mai di casa.

Per mantenere viva la relazione, visto che entrambi sono solitamente rispettati dagli altri è altrettanto importante che questo rispetto esista anche all’interno della relazione.

Oroscopo Ariete e Vergine

L’Ariete è disordinato, aggressivo e impulsivo mentre la Vergine si lamenta molto, pensa troppo a tutto ed è pronta a sottolineare gli errori. Quando Ariete e Vergine si incontrano, all’inizio potrebbero pensare di non avere nulla in comune e nulla da imparare l’uno dall’altro. Per svilupparsi questa relazione richiede tempo, approfondimento della conoscenza. L’energia dell’Ariete è ardente e impetuosa mentre quella della Vergine, segno di Terra, è molto più lenta. Sono proprio queste differenze, tuttavia, che possono insegnare tanto a entrambi! All’inizio della relazione potrebbero notare solo i difetti reciproci. La Vergine pensa che l’Ariete sia troppo sfacciato e l’Ariete che la Vergine sia estremamente pignola. Ma se invece riusciranno a concentrarsi sui punti di forza reciproci, scopriranno molto. L’Ariete insegna alla Vergine il divertimento e l’entusiasmo, la spontaneità che spesso manca nella sua vita. La Vergine insegna all’Ariete la pazienza e l’attenzione ai dettagli, la consapevolezza che anche le piccole cose – e i momenti – sono importanti.

Nell’eros è l’Ariete a decidere e la Vergine cercherà con delicatezza ma fermezza di assicurarsi che l’altro ottenga tutto ciò che desidera. Per esprimere la propria sessualità la Vergine ha bisogno di pazienza, stimolazione verbale e molti preliminari. L’Ariete dovrà imparare ad apprezzare ciò che questa persona speciale è disposta a fare per renderlo felice tra le lenzuola ricambiando di tanto in tanto il favore.

Per mantenere la relazione – ma è difficile che duri nel tempo – i due devono evitare di tirare fuori il peggio l’uno dall’altro. La Vergine è sensibile e l’Ariete decisamente meno, il che può portare a litigi, conflitti irrisolti e risentimento.

iziare la caccia altrove… La buona notizia è che se l’Ariete deciderà di non poter vivere senza l’adorazione del partner, pian piano la fiducia reciproca e il comfort che costruiscono insieme consentiranno al Pesci di essere più indipendente.

Per mantenere la relazione, il Pesci sempre generoso ed empatico deve evitare di diventare una sorta di zerbino: si dà completamente al partner e ciò comportare dei problemi. L’Ariete, dovrà essere paziente e darsi una calmata.