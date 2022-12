Oroscopo, amore e sesso: affinità tra i segni, gli incontri di dicembre

Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa? Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Ariete

E’ un segno passionale governato da Marte: nelle relazioni è audace, coraggioso e schietto, dice senza giri di parole ciò che pensa. Non ama corteggiare in modo romantico, va dritto/a al sodo e nell’eros a una lunga maratona preferisce il gioco piccantino e pieno d’azione. Ma non bisogna aspettarsi troppo sui preliminari… Cos’è che spegne la passione arietina? La routine, ripetere lo stesso schema è un sistema per annoiare a morte il primo segno zodiacale. L’energia dell’Ariete desidera ardentemente l’eccitazione per vivere l’amore, la passione per mantenere l’armonia. Poiché l’Ariete è molto indipendente, di solito ha bisogno di un partner che permetta di mostrare il suo lato più audace e focoso. Al contempo è protettivo nei confronti delle persone care e in generale è pronto a difendere le persone a cui vuole bene.

Ariete e amicizia

Se desideri un amico sincero, che dice le cose come stanno, l’Ariete è l’ideale, non si pone problemi. Quando si tratta di stringere nuove relazioni, è sempre pronto ed è facile andare d’accordo. Nel corso della sua vita l’Ariete crea un’incredibile quantità di contatti ma è più complicato mantenere nel tempo i rapporti. Pur essendo un po’ irascibile, in presenza di qualche litigio l’Ariete lo supera facilmente poiché è leale ma si aspetta di essere ricambiato.

Compatibilità nell’amicizia: Gemelli, Leone, Acquario e Sagittario.

Per quanto riguarda l’amore:

Ariete e Ariete

Una relazione Ariete-Ariete è come guardarsi allo specchio: capiscono reciprocamente il bisogno di indipendenza. A volte, tuttavia, possono essere possessivi e trasformarsi in due arieti che si scontrano. Devono imparare a non competere troppo tra loro. In questo caso la storia d’amore andrà alla grande.

Nell’eros, il problema più grande potrebbe essere il rispettivo egoismo. Poiché l’armonia sessuale è probabilmente il lato più importante della relazione, il mancato appagamento potrebbe portare a litigi e allo scambio di parole taglienti come una lama. A entrambi piace fare le cose a modo proprio per cui devono fare uno sforzo ed essere altruisti. Visto che il segno è generoso, due Ariete insieme possono sicuramente imparare a fare a turno per assecondarsi a vicenda.

Una storia d’amore tra Ariete e Ariete a volte è distruttiva ma sicuramente mai e mai noiosa. Una relazione, per durare deve essere basata su una forte comunicazione, non deve circolare la noia ma il desiderio costante di avventura, meglio se praticando uno sport insieme.

Ariete e Toro

Questo incontro è tutta una questione di equilibrio. L’Ariete vuole buttarsi subito a capofitto, mentre il Toro. segno di Terra, preferisce andare molto più lentamente. E ciò potrebbe creare un problema: Il Toro ama essere corteggiato, conquistato, due concetti che sono fondamentalmente estranei all’Ariete diretto, impetuoso e poco sottile. Una relazione Ariete-Toro può essere una grande esperienza di apprendimento per entrambi i segni. Il Toro può aiutare l’Ariete a frenare alcuni degli impulsi più superficiali e poco pratici e l’Ariete può aiutare il Toro a essere più spontaneo e avventuroso.

Nell’eros, mentre l’obiettivo principale del Toro è soddisfare se stesso e il partner, l’Ariete manca della stessa emozione e passione. Per soddisfare il Toro, è necessario essere emotivamente coinvolti, gentili e appassionati, disposti a dedicare tempo e impegno all’arte del sesso. L’Ariete di solito si accontenta di avere rapporti sessuali. Questo vale sia per i rappresentanti maschili che per quelli femminili del segno.

Per mantenere la relazione, è necessario imparare a scendere a compromessi, un’abilità che non è facile per nessuno dei due. Il Toro deve imparare a correre dei rischi e ad allontanarsi dalla routine, mentre l’Ariete ha bisogno di capire che vivere una storia non significa rinunciare alla propria voglia di avventura. Ariete e Toro hanno molte lezioni preziose da insegnare a vicenda, se solo ascoltassero!

Ariete e Gemelli

Questi due segni amano l’attività e rimangono ottimisti anche nei momenti più difficili. Godono di un’eccellente comunicazione e di una profonda comprensione reciproca. Lo spirito indipendente e pionieristico dell’Ariete attrae i Gemelli, segno d’Aria che apprezza l’autonomia. Se i Gemelli ritengono che l’Ariete stia controllando troppo o se l’Ariete prende troppo sul serio la natura civettuola dei Gemelli, le discussioni potrebbero essere inevitabili. Insieme creano un buon equilibrio: l’Ariete vuole sperimentare e i Gemelli vogliono discuterne. Insieme possono fare tutti i tipi di nuove scoperte che non farebbero stando da soli.

Nell’eros la coppia è molto compatibile, soprattutto per la reciproca curiosità. Si completano a vicenda poiché a letto, nessuno dei due ha bisogno di una componente emotiva. Tuttavia, mentre l’Ariete è passionale e diretto, il Gemelli è molto loquace, può parlare di cose a cui nei momenti intimi un Ariete non vuole proprio pensare…

Per mantenere la relazione, visto che entrambi i segni apprezzano la loro indipendenza dovranno superare eventuali problemi di fiducia. Il desiderio di provare insieme esperienze nuove ed eccitanti li terrà uniti.

Ariete e Cancro

L’Ariete è precipitoso ed esuberante mentre il Cancro è un segno d’Acqua sensibile ed emotivo. L’Ariete può certamente esserlo ma in un modo che spiazza positivamente e completamente il Cancro. A quest’ultimo di solito piace prendersi del tempo con le relazioni e l’approccio impetuoso dell’Ariete può essere estremamente stimolante. L’Ariete, d’altra parte, potrebbe trovare allettante la sensibilità del Cancro; è un buon equilibrio con la tipica schiettezza arietina. Possono sorgere problemi quando l’umore del Cancro diventa variabile o l’aggressività dell’Ariete diventa offensiva. Entrambi i segni devono prendersi del tempo per ascoltare le esigenze del partner e capire che stanno arrivando da direzioni diverse per raggiungere un obiettivo comune.

Nell’eros l’Ariete preferisce un’esperienza diretta, mentre il Cancro desidera qualcosa di gentile e profondo. Ciò può causare problemi se non hanno, come minimo, un’attrazione reciproca. Ma se la chimica è forte, possono condividere qualcosa di straordinario. Il Cancro sa cosa farà piacere al partner prima ancora che ne parli. Qualsiasi punto del corpo in cui l’Ariete desidera essere toccato, accarezzato o stimolato sarà esplorato…

Mantenere una relazione o un matrimonio richiede da parte di entrambi un serio lavoro, ovvero rispettare la loro natura estremamente diversa, le reciproche stranezze.

Ariete e Leone

Quando i due si incontrano, volano scintille d’amore! Entrambi sono segni di Fuoco, appassionati e dinamici, interessati allo sport e alla competizione.

E’ una relazione in cui c’è molta azione. Il problema è che tutti e due vogliono essere il “capo” e quando l’ego si mette in mezzo possono nascere dei problemi. Nutrono ammirazione e rispetto genuini l’uno per l’altro, ma devono imparare a comandare e dare ordini a turno, anche quando si tratta di scegliere quale film vedere alla tv! Il Leone vuole attenzioni, mentre l’Ariete tende a essere distaccato. L’Ariete ha bisogno di allontanarsi dalla folla, mentre il Leone vuole una vita sociale brillante.

Nell’eros raramente l’attrazione svanisce, anche dopo tanto tempo. Due segni appassionati, hanno preferenze sessuali simili e si prendono decisamente sul serio, qualunque sia il livello della loro relazione. Tra le lenzuola, la noia non sarà mai di casa.

Per mantenere viva la relazione, visto che entrambi sono solitamente rispettati dagli altri è altrettanto importante che questo rispetto esista anche all’interno della relazione.

Ariete e Vergine

L’Ariete è disordinato, aggressivo e impulsivo mentre la Vergine si lamenta molto, pensa troppo a tutto ed è pronta a sottolineare gli errori. Quando Ariete e Vergine si incontrano, all’inizio potrebbero pensare di non avere nulla in comune e nulla da imparare l’uno dall’altro. Per svilupparsi questa relazione richiede tempo, approfondimento della conoscenza. L’energia dell’Ariete è ardente e impetuosa mentre quella della Vergine, segno di Terra, è molto più lenta. Sono proprio queste differenze, tuttavia, che possono insegnare tanto a entrambi! All’inizio della relazione potrebbero notare solo i difetti reciproci. La Vergine pensa che l’Ariete sia troppo sfacciato e l’Ariete che la Vergine sia estremamente pignola. Ma se invece riusciranno a concentrarsi sui punti di forza reciproci, scopriranno molto. L’Ariete insegna alla Vergine il divertimento e l’entusiasmo, la spontaneità che spesso manca nella sua vita. La Vergine insegna all’Ariete la pazienza e l’attenzione ai dettagli, la consapevolezza che anche le piccole cose – e i momenti – sono importanti.

Nell’eros è l’Ariete a decidere e la Vergine cercherà con delicatezza ma fermezza di assicurarsi che l’altro ottenga tutto ciò che desidera. Per esprimere la propria sessualità la Vergine ha bisogno di pazienza, stimolazione verbale e molti preliminari. L’Ariete dovrà imparare ad apprezzare ciò che questa persona speciale è disposta a fare per renderlo felice tra le lenzuola ricambiando di tanto in tanto il favore.

Per mantenere la relazione – ma è difficile che duri nel tempo – i due devono evitare di tirare fuori il peggio l’uno dall’altro. La Vergine è sensibile e l’Ariete decisamente meno, il che può portare a litigi, conflitti irrisolti e risentimento.

Ariete e Bilancia

Per la regola che i segni opposti si attraggono, la Bilancia, uno dei tre segni d’Aria, alimenta il fuoco dell’Ariete e l’Ariete aiuta a motivare la Bilancia ad agire.

Ciascun segno possiede qualità che mancano all’altro e può essere una relazione che gode di grande equilibrio. Non mancano certo le diversità: l’Ariete è il segno del sé mentre la Bilancia è il segno della collaborazione, l’Ariete è impulsivo, eccitabile e pronto a lanciarsi subito in qualcosa di nuovo ed entusiasmante, mentre la Bilancia è indecisa, amante della pace e preferisce un approccio calmo e tranquillo .Ma quando sono follemente attratti l’uno dall’altro e si innamorano, non c’è quasi nulla che possa separarli, nonostante le diversità.

Nell’eros l’attrazione è potente, l’Ariete risveglia la libido della Bilancia e quest’ultima il lato raffinato arietino: insegna come essere amanti altruisti e al contempo ad appagare il partner. Amanti del sesso senza inibizioni, lo vivono all’insegna della libertà!

Per mantenere la relazione nel tempo, dovranno avere degli interessi che vivacizzino la vita a due. L’Ariete dovrà imparare a tenere sotto controllo l’aggressività e gli scatti d’ira e la Bilancia ad avere una maggiore sicurezza.

Ariete e Scorpione

Quando Ariete e Scorpione si conoscono potrebbero chiedersi come mai non si siano incontrati prima. Entrambi i segni amano il potere e possono ottenere qualsiasi cosa, purché imparino a condividere i riflettori. Una volta che lo Scorpione mette gli occhi sull’Ariete, molto probabilmente quest’ultimo non sarà in grado di resistere! Sono due segni molto gelosi e ciò può scatenare discussioni accese e pesanti. Lo Scorpione tende ad essere più paziente, ma è anche più possessivo dell’Ariete e può scatenarsi con la codina velenosa, dire parole terribili! Di sicuro la relazione non è noiosa, entrambi i partner amano il rischio e insieme possono vivere molte avventure. Potrebbero avere difficoltà a capirsi: l’Ariete è un vero estroverso, totalmente schietto e aperto, mentre lo Scorpione è più introverso, misterioso e, a volte, manipolatore. Per far funzionare la relazione senza intoppi spesso sarà necessario un armistizio!

Nell’eros, sia a letto che in qualsiasi altra superficie a portata di mano, volano scintille! Può essere paragonato a un incontro di wrestling pieno di passione, dove la lotta per il dominio è attraente quanto la sensazione di piacere erotico. Lo Scorpione è alla ricerca dell’eccellenza e saprà di averla trovata proprio facendo l’amore con l’Ariete.

Per mantenere nel tempo la relazione, lo Scorpione dovrebbe evitare di trasformare l’Ariete in una persona completamente diversa. E l’Ariete dovrebbe ascoltare le critiche tenendo presente che pur pensando di essere il top si può sempre migliorare.

Ariete e Sagittario

E’ un rapporto stimolante, i due segni di Fuoco sono molto compatibili, si incoraggiano a vicenda, sono ottimisti, rispettano la reciproca libertà ed entrambi sanno come rende appagante il quotidiano. E’ una relazione d’amore passionale ed eccitante, sono sempre pronti per una nuova avventura. Ariete e Sagittario sono ottimi amici oltre che amanti. I problemi sono rari, ma il Sagittario ha un bisogno di indipendenza ancora maggiore rispetto all’Ariete, che a volte può essere eccessivamente possessivo. L’Ariete è anche un po’ più permaloso del Sagittario che spesso parla senza riflettere… Ma sono entrambi in grado di perdonare e dimenticare velocemente. Non hanno tempo da dedicare al rancore!.

Nell’eros la natura amichevole, divertente e geniale del Sagittario accende immediatamente l’Ariete! A letto, condividono un fuoco che potrebbe sembrare inesauribile ma devono fare attenzione a non farlo esaurire velocemente. Entrambi comunque hanno una riserva di energia e sono pronti a condividere la propria quando l’altro è a corto…

Per mantenere una relazione nel tempo devono stare attenti ad alcuni incidenti di percorso. L’Ariete detesta sentirsi in trappola e il Sagittario non rimane mai a lungo nello stesso posto, è un eterno vagabondo. Ma non solo: hanno davvero tanta energia per iniziare cose nuove ma poco interesse a portarle a termine.

Ariete e Capricorno

E’ una relazione complicata e per mandarla avanti è necessario un impegno reciproco non indifferente. L’approccio alla vita è totalmente opposto: l’Ariete agisce senza preoccuparsi di considerare dove è diretta l’azione o cosa otterrà, mentre il Capricorno, segno di Terra, prima di muoversi vuole capire se (o quanto) ne trarrà beneficio. Sono entrambi molto testardi e ciascuno pensa che la sua strada sia la migliore. Per raggiungere il successo l’Ariete cerca la scorciatoia mentre il Capricorno vuole seguire le regole. Ciò che potrebbe far funzionare la relazione è la fiducia che hanno l’uno nell’altro. I due segni hanno un approccio molto leale, dunque sono in grado di creare un vero e proprio legame affidabile.

Nell’eros, la compatibilità è bassa. In camera da letto l’Ariete tende ad essere impulsivo e audace, è sempre pronto a sperimentare cose nuove. Il Capricorno preferisce sapere cosa accadrà esattamente quando faranno l’amore. L’Ariete può mettere il Capricorno più a suo agio chiedendo cosa gli piace e il Capricorno può cambiare cercando di tanto in tanto di sorprendere l’Ariete.

Per mantenere la relazione, dovranno imparare a scendere a qualche compromesso, cedere di tanto in tanto lo scettro del potere. Insieme possono insegnare a vicenda delle cose che non imparerebbero mai da soli.

Ariete e Acquario

Al primo impatto l’abbinamento tra il razionale e indipendente Acquario e l’appassionato e impulsivo Ariete potrebbe sembrare uno strano connubio. Ma questi due segni completamente diversi possono innamorarsi e vivere una storia d’amore dinamica e affascinante, mai noiosa. I due segni Aria-Fuoco hanno la capacità di sciogliere il rispettivo cuore e possono diventare la coppia di potere dello zodiaco. Sono grandi amici perché comunicano molto bene. Non è dolce e romantica in senso tradizionale ma la relazione Acquario-Ariete è comunque intensa. L’Acquario aiuta ad alimentare il fuoco dell’Ariete e l’energia naturale dell’Ariete aiuta l’Acquario ad agire. In generale, si sostengono a vicenda in qualsiasi circostanza.

Nell’eros l’Ariete porta nella relazione passione ardente mentre l’Acquario aggiunge un tocco di originalità alla vita sessuale, è curioso di sperimentare cose nuove. L’Ariete non dovrà tirarsi indietro e mostrare apertura mentale. Potrebbe essere divertente.

Per mantenere la relazione, l’Ariete deve mettere un freno alla possessività che potrebbe portare l’Acquario a difendersi e a mostrare distacco. L’Ariete può essere troppo coinvolto per i gusti dell’Acquario, e l’Acquario a sua volta essere troppo imprevedibile per l’Ariete. Finché entrambi si rassicurano a vicenda mostrando che la relazione è importante e stabile, le cose andranno bene.

Ariete e Pesci

L’Ariete è un segno forte; completamente preda dei suoi impulsi, li segue senza pensare all’esito o alle possibili conseguenze. Il Pesci è molto più tranquillo e concentrato su se stesso. All’apparenza un Ariete e un Pesci possono sembrare una coppia improbabile, ma quando c’è di mezzo l’amore, possono realmente soddisfare i bisogni reciproci. Il Pesci è molto intuitivo, anche come amante, e l’Ariete deve essere disponibile in modo che l’altro non inizi a vederlo come un egoista. L’Ariete è un leader che prende l’iniziativa e quando incontra il Pesci tende ad assumere il ruolo di protettore. La cosa divertente è che a essere il vero protettore è il Pesci: eccezionalmente comprensivo, rappresenta una sorta di rifugio per il frenetico Ariete.



Nell’eros, il primo incontro potrebbe essere fantastico: saranno entrambi rapiti dall’estasi! Il Pesci sarà felice di essere divorato dall’Ariete e lo inonderà di complimenti: carezze all’ego del segno di Fuoco. Ma dopo un po’ di tempo l’Ariete potrebbe annoiarsi, il Pesci è facile da catturare, e potrebbe iniziare la caccia altrove… La buona notizia è che se l’Ariete deciderà di non poter vivere senza l’adorazione del partner, pian piano la fiducia reciproca e il comfort che costruiscono insieme consentiranno al Pesci di essere più indipendente.

Per mantenere la relazione, il Pesci sempre generoso ed empatico deve evitare di diventare una sorta di zerbino: si dà completamente al partner e ciò comportare dei problemi. L’Ariete, dovrà essere paziente e darsi una calmata.