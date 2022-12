Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa? Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Si comincia con Ariete

E’ un segno passionale governato da Marte: nelle relazioni è audace, coraggioso e schietto, dice senza giri di parole ciò che pensa. Non ama corteggiare in modo romantico, va dritto/a al sodo e nell’eros a una lunga maratona preferisce il gioco piccantino e pieno d’azione. Ma non bisogna aspettarsi troppo sui preliminari… Cos’è che spegne la passione arietina? La routine, ripetere lo stesso schema è un sistema per annoiare a morte il primo segno zodiacale. L’energia dell’Ariete desidera ardentemente l’eccitazione per vivere l’amore, la passione per mantenere l’armonia. Poiché l’Ariete è molto indipendente, di solito ha bisogno di un partner che permetta di mostrare il suo lato più audace e focoso. Al contempo è protettivo nei confronti delle persone care e in generale è pronto a difendere le persone a cui vuole bene. Per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Ariete e Capricorno

E’ una relazione complicata e per mandarla avanti è necessario un impegno reciproco non indifferente. L’approccio alla vita è totalmente opposto: l’Ariete agisce senza preoccuparsi di considerare dove è diretta l’azione o cosa otterrà, mentre il Capricorno, segno di Terra, prima di muoversi vuole capire se (o quanto) ne trarrà beneficio. Sono entrambi molto testardi e ciascuno pensa che la sua strada sia la migliore. Per raggiungere il successo l’Ariete cerca la scorciatoia mentre il Capricorno vuole seguire le regole. Ciò che potrebbe far funzionare la relazione è la fiducia che hanno l’uno nell’altro. I due segni hanno un approccio molto leale, dunque sono in grado di creare un vero e proprio legame affidabile.

Nell’eros, la compatibilità è bassa. In camera da letto l’Ariete tende ad essere impulsivo e audace, è sempre pronto a sperimentare cose nuove. Il Capricorno preferisce sapere cosa accadrà esattamente quando faranno l’amore. L’Ariete può mettere il Capricorno più a suo agio chiedendo cosa gli piace e il Capricorno può cambiare cercando di tanto in tanto di sorprendere l’Ariete.

Per mantenere la relazione, dovranno imparare a scendere a qualche compromesso, cedere di tanto in tanto lo scettro del potere. Insieme possono insegnare a vicenda delle cose che non imparerebbero mai da soli.

Oroscopo Ariete e Acquario

Al primo impatto l’abbinamento tra il razionale e indipendente Acquario e l’appassionato e impulsivo Ariete potrebbe sembrare uno strano connubio. Ma questi due segni completamente diversi possono innamorarsi e vivere una storia d’amore dinamica e affascinante, mai noiosa. I due segni Aria-Fuoco hanno la capacità di sciogliere il rispettivo cuore e possono diventare la coppia di potere dello zodiaco. Sono grandi amici perché comunicano molto bene. Non è dolce e romantica in senso tradizionale ma la relazione Acquario-Ariete è comunque intensa. L’Acquario aiuta ad alimentare il fuoco dell’Ariete e l’energia naturale dell’Ariete aiuta l’Acquario ad agire. In generale, si sostengono a vicenda in qualsiasi circostanza.

Nell’eros l’Ariete porta nella relazione passione ardente mentre l’Acquario aggiunge un tocco di originalità alla vita sessuale, è curioso di sperimentare cose nuove. L’Ariete non dovrà tirarsi indietro e mostrare apertura mentale. Potrebbe essere divertente.

Per mantenere la relazione, l’Ariete deve mettere un freno alla possessività che potrebbe portare l’Acquario a difendersi e a mostrare distacco. L’Ariete può essere troppo coinvolto per i gusti dell’Acquario, e l’Acquario a sua volta essere troppo imprevedibile per l’Ariete. Finché entrambi si rassicurano a vicenda mostrando che la relazione è importante e stabile, le cose andranno bene.

Oroscopo Ariete e Pesci

L’Ariete è un segno forte; completamente preda dei suoi impulsi, li segue senza pensare all’esito o alle possibili conseguenze. Il Pesci è molto più tranquillo e concentrato su se stesso. All’apparenza un Ariete e un Pesci possono sembrare una coppia improbabile, ma quando c’è di mezzo l’amore, possono realmente soddisfare i bisogni reciproci. Il Pesci è molto intuitivo, anche come amante, e l’Ariete deve essere disponibile in modo che l’altro non inizi a vederlo come un egoista. L’Ariete è un leader che prende l’iniziativa e quando incontra il Pesci tende ad assumere il ruolo di protettore. La cosa divertente è che a essere il vero protettore è il Pesci: eccezionalmente comprensivo, rappresenta una sorta di rifugio per il frenetico Ariete.



Nell’eros, il primo incontro potrebbe essere fantastico: saranno entrambi rapiti dall’estasi! Il Pesci sarà felice di essere divorato dall’Ariete e lo inonderà di complimenti: carezze all’ego del segno di Fuoco. Ma dopo un po’ di tempo l’Ariete potrebbe annoiarsi, il Pesci è facile da catturare, e potrebbe iniziare la caccia altrove… La buona notizia è che se l’Ariete deciderà di non poter vivere senza l’adorazione del partner, pian piano la fiducia reciproca e il comfort che costruiscono insieme consentiranno al Pesci di essere più indipendente.

Per mantenere la relazione, il Pesci sempre generoso ed empatico deve evitare di diventare una sorta di zerbino: si dà completamente al partner e ciò comportare dei problemi. L’Ariete, dovrà essere paziente e darsi una calmata.