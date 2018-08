ROMA – “Grassi vs Magri, voi da che parte state?” è uno degli argomenti affrontati mercoledì 23 agosto ne “La vita in diretta estate” condotta dai simpatici e garbati Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli. Ho partecipato alla trasmissione, come astrologa, insieme a Stefania Orlando, la nutrizionista Serena Missori e l’attore Antonio Giuliani [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Cosa c’entra l’astrologia con la tendenza a diventare grassi o mantenersi magri? Moltissimo. Ogni segno zodiacale, infatti, con il cibo ha un rapporto particolare, l’astrologia segnala i punti deboli e forti del corpo e indica chi è più o meno incline a mettere su peso – spesso si tratta di squilibri del metabolismo – in base anche all’Elemento cui appartiene: Terra (Capricorno, Toro, Vergine), Aria (Acquario, Gemelli, Bilancia), Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario).

E voi, tendete a ingrassare o rimanete magri come acciughe anche se ingurgitate calorie a manetta? Ecco le caratteristiche dei dodici segni zodiacali (leggete anche il segno che riguarda vostro Ascendente) ma preciso, come sempre, che si tratta di considerazioni generali; per ottenere un quadro più preciso è indispensabile esaminare il tema natale personale.

Ariete: E’ una buona forchetta, mangia molto ma rapidamente e in modo disordinato, non ha orari regolari. Difficile che ingrassi: segno di Fuoco, governato da Marte, è sempre iperattivo e canalizza parecchie energie nello sport, nell’esercizio fisico e ciò gli consente di mantenere un’eccellente forma fisica (a cui peraltro tiene molto).

Toro: Segno di Terra, governato da Venere, è un palato raffinato e ha un appetito robusto: ama la buona tavola e il peccato di gola è quello in cui indulge più volentieri. Va da sé che deve stare attento a non eccedere: un pasto abbondante comporta pigrizia e poco movimento; chilo dopo chilo la costituzione robusta rischia di traformarsi in obesità.

Gemelli: Segno d’Aria, governato da Mercurio, ha un dispendio di energie mentali notevole. Mantiene, anche in età avanzata, una figura slanciata e snella, grazie al fatto che non è un mangione, predilige pasti leggeri, stuzzichini, snack: cibi che permettono di non perdere tempo a tavola, momento in cui annoia parecchio, poiché ha sempre mille cose da fare.

Cancro: Segno d’Acqua, governato dalla Luna, è il golosone dello Zodiaco: adora i dolci, soprattutto quelli fatti in casa, per il Cancro sono una tentazione irresistibile, il loro autentico punto debole, forse si tratta di una sorta di compensazione. Ed è per questo che, se non pratica un po’ di sport, tende a mettere su dei chili di troppo diventando campione nelle “maniglie dell’amore”.

Leone: Segno di Fuoco, governato dal Sole, apprezza notevolmente il cibo pregiato e costoso – meglio se speziato, saporito e succulento – accompagnato da un ottimo vino, per lui è un connubio perfetto. Ma i cibi grassi e ricchi di zuccheri, oltre che essere un pericolo per il cuore, fanno anche ingrassare per cui se vuole mantenere la linea…

Vergine: Segno di Terra, governato da Mercurio, è sicuramente un salutista ma attenzione non è sempre attento e precisino: spesso sgarra, ossia mangia come un bue, anche se va detto che il giorno dopo si rimette in riga. E’ un segno che tiene molto alla linea per cui in generale cura l’alimentazione e pratica attività fisica.

Bilancia: Segno d’Aria governato da Venere, predilige particolarmente i dolci e i carboidrati – che notoriamente rappresentano un autentico attentato alla linea – ma in generale si può considerare una buona forchetta, a tavola non si nega niente. Va aggiunto che mangia prima con gli occhi e poi con la bocca: le pietanze devono essere servite in modo esteticamente perfetto.

Scorpione: Segno d’Acqua governato da Plutone, alterna periodi in cui mangia come un forsennato e altri in cui pilucca: è lui che decide quando mettersi a dieta. Tuttavia, il rischio del segno è che abitudini alimentari scorrette, la propensione a mangiare di tutto, a ingurgitare cibi molto saporiti e grassi, intingoli vari, lo portino inevitabilmente a ingrassare.

Sagittario: Segno di Fuoco governato da Giove mangia e beve alcolici senza porsi limiti, ama in particolare la cucina speziata, etnica, gli affettati: stare a tavola per lui è un piacere che non ha eguali e si concede qualsiasi eccesso. Certo, il fegato prima o poi inevitabilmente presenterà il conto, così come il colesterolo, per non parlare del peso.

Capricorno: Segno di Terra, governato da Saturno, con il cibo ha un rapporto equilibrato: mangia con gusto, apprezza il buon vino ma non si può dire che i pasti siano al centro dei suoi pensieri. Sicuramente a tavola sa controllarsi e se per caso eccede il giorno successivo segue una dieta rigorosa. Con queste premesse, difficile vedere un Capricorno sovrappeso.

Acquario: Segno d’Aria, governato da Urano, a tavola non si pone problemi, mangia di tutto e di più infischiandosene del peso e della salute. E’ evidente che se non vuole ingrassare, il piacere della buona tavola deve essere accompagnato da esercizio fisico. In caso contrario, l’avanzare dell’età farà emergere la trascuratezza verso il proprio corpo.

Pesci: Segno d’Acqua, governato da Giove, si abbandona volentieri a eccessi alimentari con buona pace del giro vita sottile, anche perché pure un tantinello pigro. I dolci sono il suo tallone d’Achille, per non parlare degli alcolici, vino fra tutti, che consuma spesso e volentieri: forse per compensare una realtà che non lo soddisfa.