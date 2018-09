ROMA – L’ultimo post pubblicato da Nadia Toffa ha lasciato di stucco i fan. Si tratta di una catena diventata virale nei giorni scorsi, che recita: “Buongiorno gente! Oggi è un giorno molto speciale. C’è una sola possibilità ogni 1.000 anni. La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018. È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018….e capita solo quest’anno!!!! Io sono una schiappa in matematica, quindi non so dirvi se una cosa speciale. Magari qualcuno di voi ne sa qualcosa. Buona giornata e un abbraccio grande”.

Ovviamente si tratta di una battuta: la somma della propria età con quella dell’anno di nascita dà sempre come risultato l’anno attuale. Ma questo scherzo non è stato accolto molto favorevolmente dai fan della Iena, che da qualche tempo combatte contro un tumore che l’ha costretta ad allontanarsi dagli studi televisivi.

“Io sinceramente spero che ti abbiano hakerato il profilo mi rifiuto seriamente di credere che sia tu a scrivere”, scrive Antonio. “Nadia, se metti le ultime tre cifre del tuo cellulare e dopo la parola dono, esce la lettera di licenziamento del tuo social media manager”, commenta Letizia. E qualcuno alla fine si domanda: “Ma è una presa per il cu**? La data di nascita più l’età fa 2018. Che roba eh”.