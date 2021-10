La cantante Adele è una grande fan di Celine Dion: nella sua villa a Los Angeles splendidamente arredata, il pezzo forte è una gomma masticata in precedenza dall’interprete di My heart will go on. Gomma incorniciata e appesa a una parete in salotto.

La vita di Adele

Adele, 33 anni, vincitrice di 15 Grammy ha virtualmente aperto ai fan la splendida villa di oltre 600 mq da $ 9,5 milioni, partecipando alla serie 73 Questions di Vogue. Nonostante risieda in un quartiere dove risiedono le più grandi star di Hollywood, Adele, nata a Tottenham, non ha dimenticato le sue radici e ha mostrato il “giardino in stile inglese”, la cucina a vista nonché il memorabilia – di cui va “orgogliosa” – del suo idolo, Celine Dion, ricevuto in dono da James Corden.

La passione sfrenata per Celine Dion

Corden ha raccontato Adele “‘presenta Carpool Karaoke’ e sapeva bene quanto fossi fan di Celine Dion, così quando l’ha avuta come ospite le ha fatto sputare in un pezzo di carta la gomma da masticare, che ha fatto incorniciare apposta per me”. Dopo il primo singolo “Easy on Me”, il nuovo album “Adele 30” uscirà il prossimo 19 novembre, anticipato dallo speciale televisivo “Adele One Night Only” sulla CBS.