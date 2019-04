LONDRA – Adele e il marito Simon Konecki si sono separati. Ad annunciarlo una breve dichiarazione congiunta diffusa dai due all’Associated Press.

La coppia ha un figlio di sei anni, Angelo, ed è a lui che è dedicata la nota stampa: “Adele e il suo compagno si sono separati. Ma rimangono impegnati a crescere insieme il loro figlio con amore. Come sempre chiedono che venga rispettata la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda”, recita il comunicato.

Adele e Simon, 45 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2011 e il 29 giugno del 2012 hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio, nato il 19 ottobre successivo. I due si erano poi sposati in gran segreto nel 2016 ma è solo nel 2017 che la cantante ha dato l’ufficialità, quando durante i Grammy Awards parlò per la prima volta di Simon come di suo “marito”.

Konecki è anche il ceo di una ong chiamata Drop4Drop. “E’ una situazione davvero brutta”, ha confermato un amico vicino alla coppia al tabloid britannico Sun. “Adele e Simon vivevano vite lontane da qualche tempo. Era noto tra gli amici che semplicemente non riuscivano a uscirne. Hanno provato per anni ma alla fine devi semplicemente accettare che qualcosa non funziona”. (Fonte: Ansa e Sun)