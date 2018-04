ROMA – Paura per la conduttrice Adriana Volpe, quando uno scaldino elettrico ha preso fuoco nella sua casa e ha provocato un incendio. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice di Mezzogiorno in famiglia al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

La conduttrice ha spiegato che l’incidente domestico poteva trasformarsi in tragedia. La Volpe era appena uscita dalla doccia quando è andata a svegliare la figlia e ha lasciato lo scaldino elettrico acceso in bagno:

“Dopo essermi fatta una doccia – spiega – sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno”.