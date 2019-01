Agustina Gandolfo mostra lato b in piscina, lady Lautaro Martinez conquista Instagram

MILANO – Agustina Gandolfo si candida a wags dell’anno con una serie di post mozzafiato su Instagram che hanno scatenato la fantasia dei suoi fan. La Gandolfo ama i social network e aggiorna in continuazione il suo profilo Instagram con video, foto e storie che ricevono moltissimi like. Oltre ad essere una fanatica dei social network, la Gandolfo è la compagna di Lautaro Martinez. Ha un fisico perfetto, da modella, e oltre ad amare i social network, si allena di continuo in palestra. Oltre ad avere forme mozzafiato, ha un fisico scolpito. A partire dal lato b che le ha portato migliaia di “mi piace”.

Gli aggiornamenti Instagram di Agustina Gandolfo