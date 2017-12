ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Aida Yespica ha confessato che la sua storia d’amore con Giuseppe Lama è finita. “Mi sono accorta di non amarlo più”. Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita – ha spiegato la venezuelana -. Il Gf Vip ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola”.

Dalle foto e dai video pubblicati sui social sembrava che tutto stesse andando alla grande, poi è arrivata la mini vacanza a Bormio. “Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax – spiega -. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: ‘Ti amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: ‘Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce’. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata”.

E Jeremias Rodriguez? C’entra qualcosa in questa fine? “È un mio caro amico”, ha risposto Aida Yespica che ora è pronta a ricominciare.