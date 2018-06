ROMA – Al Bano Carrisi e Romina Power sono ancora sposati. Almeno per la Chiesa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo hanno ricordato loro stessi in un’intervista al sito austriaco news.at.

Al giornalista che domandava loro se fossero intenzionati a risposarsi, come qualche voce sul web ultimamente sostiene, Romina ha risposto: “Quindi devo leggere il giornale per sapere se mi sto sposando?”. Poi è intervenuto Al Bano: “Perché non me ne hai parlato?”. E lei: “Anche tu non mi hai detto niente. Vedi non sapevamo che ci saremmo sposati”.

A questo punto, il cantante di Cellino San Marco ha rincarato la dose: “Ci siamo già sposati il 26 luglio 1970. Allora perché sposarsi di nuovo? Abbiamo già fatto questo passo”. E Romina ha confermato: “Siamo ancora sposati per la chiesa. Allora perché di nuovo?”.

Insomma: mentre la ex di Al Bano, Loredana Lecciso, sembra ormai non avere più un ruolo nella vita di Al Bano, Romina sottolinea come l’unione con il marito, da cui è legalmente divorziata dal 2012, non sia di fatto mai finita, almeno per la Chiesa.