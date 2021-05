Oggi 20 maggio è il compleanno di Al Bano (78 anni) e sia Romina Power che Loredana Lecciso gli hanno fatto gli auguri sui social. Auguri che però hanno stuzzicato i più attenti che hanno dato il via ai soliti pettegolezzi.

La prima a far gli auguri ad Al Bano è stata la sua ex moglie Romina Power. La cantante ha postato sulla sua pagina Instagram due foto, una di Al Bano con davanti una torta e una vecchia di loro due, giovanissimi, mano nella mano. “Infiniti auguri Al Bano! Gli anni passano, ma chi li conta?” ha scritto la Power. Poche ore dopo, sempre su Instagram, sono arrivati quelli di Loredana Lecciso: “Il primo scatto di una giornata speciale Auguri Al”. Come a dire: ‘ci sono io con lui ora’.

Al Bano e gli auguri di Romina Power, si riaccende il gossip

Negli ultimi anni, Al Bano è stato molto chiaro esprimendo il desiderio di potersi sedere alla stessa tavola con Romina e Loredana. Un sogno che però ad oggi non si è realizzato. Romina Power dimostra che però tiene ancora al suo ex compagno e padre dei quattro figli, e al loro legame. Dubbi che oggi hanno così stuzzicato la curiosità dei fan, seppur Al Bano aveva chiarito le dinamiche interne alla famiglia mesi fa: “Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo. Chiariamolo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto”.