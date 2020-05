ROMA – Dopo la gaffe a Domenica In dove aveva detto che “l’uomo ha distrutto i dinosauri figuriamoci se non sconfigge questo virus”, Al Bano, parlando sempre del coronavirus, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, in cui ha parlato apertamente dei problemi economici causati dalla pandemia, che sta mettendo in ginocchio il nostro paese.

Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato che i suoi introiti si sono ridotti all’osso e le fonti di guadagno sono sempre più a secco: “Ho solo uscite, nessuna entrata. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”, ha confessato.

Tra le fonti di guadagno i concerti, annullati proprio per diminuire il contagio: “E certo! Chi si fida a prendere un aereo, ad andare per il mondo con questo dannato virus in giro! Con costi poi che sono una sperequazione! Però non capisco perché la musica leggera sia sempre considerata la Cenerentola dello spettacolo. Trovano contributi per tutti, ma non per chi fa il nostro lavoro”.

Difficoltà che coinvolgono tutto il suo staff: “Venti fisse e un’altra ventina e più che ruotano. Alla fine sono 50 famiglie senza reddito. Poi ci sono le persone che di solito lavorano qui a Cellino. E vedremo quando a settembre dovremo fare la vendemmia o quando ci sarà la raccolta delle olive come faremo”, ha precisato.

Non meno in difficoltà la sua attività a Cellino San Marco: “Chiuso l’albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”, ha concluso sconsolato. (fonte DIVA E DONNA)