ROMA – Un furibondo Al Bano si confessa in una intervista al sito di Davide Maggio e attacca le trasmissioni in cui appaiono Romina Power e Loredana Lecciso: "Le detesto". Il cantante e ora coach a The Voice of Italy 2018 è stanco delle loro litigate via riviste e tv, tanto da arrivare a dichiarare: "Ne ho le palle piene".

Al Bano spiega che il gossip che lo sta travolgendo per colpa di Loredana e Romina, che si danno battaglia a suon di dichiarazioni, lo ha schifato:

“Per una volta lasciamo a casa il gossip, che ne ho le palle piene. Basta! Nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano – continua -, aveva piovuto, c’erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e non voglio stare più lontano possibile”.

E alla domanda su cosa pensa delle trasmissioni che parlano di lui, Romina e Loredana replica: