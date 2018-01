ROMA – “Io sto con Loredana Lecciso“. A schierarsi sul triangolo amoroso più chiacchierato d’Italia è Rita Dalla Chiesa. Da settimane infatti si vocifera sulla crisi di coppia tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi e di un ipotetico ritorno di fiamma con Romina Power. Ospite di Mattino Cinque, l’ex volto di Forum ci ha tenuto a dire la sua: “Io sto dalla parte di Loredana”, invitando di fatto Romina a fare un passo indietro.

Motivo? “Io ho pensato a Loredana perché con Romina è sposato, ma Al Bano sta con Loredana e quindi mentalmente è sposato con la Lecciso”.

Intanto Al Bano in un’intervista al Tempo ci tiene a precisare: “Non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta”. Il cantante fa riferimento alla bomba di gossip lanciata la scorsa settimana dal settimanale Oggi che dava per certa la rottura con la Lecciso, dopo 18 anni di convivenza e due figli.

Galeotta fu la foto, postata da Romina Power ad Amburgo, dove lo scorso 12 dicembre si trovava proprio in compagnia di Al Bano per un concerto. Alla vista dei due, in giro per i mercatini di Natale e parecchio affiatati, Loredana sarebbe andata su tutte le furie. In quei giorni lei si trovava tra Milano e Pavia, in visita dal fratello, dove ha deciso di restare per tutte le vacanze di Natale.